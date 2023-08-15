Матч «Текстильщик» – «Амкал» пройдет 22 августа, «Муром» – 2Drots – 23 августа во второй стадии Кубка России

Теги ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Вторая лига Б Матч ТВ Муром Амкал 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Стало известно расписание второго раунда Фонбет Кубка России для медийных клубов.

«Амкал» сыграет с ивановским «Текстильщиком» 22 августа. Начало матча – 19:00 (мск).

2Drots сыграют с «Муромом» 23 августа. Начало матча – 19:00 (мск).

Обе игры пройдут для медиафутбольных клубов на выезде. Также оба матча покажут на «Матч ТВ».

Два из трех медийных клубов вышли в следующий раунд Кубка России. «Родина Медиа» Тарасова вылетела

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2 комментария

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giallo-verde
А где расписание других матчей? Или вас только команды медиалмги интересуют ? Sports вы уже перебарщиваете с медиальной
+2
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+2
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Alexander Kun
Ответ giallo-verde
А где расписание других матчей? Или вас только команды медиалмги интересуют ? Sports вы уже перебарщиваете с медиальной
Полностью поддерживаю. Наплевательское отношение к освещению матчей кубка России!
0
0
0
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