Матч «Текстильщик» – «Амкал» пройдет 22 августа, «Муром» – 2Drots – 23 августа во второй стадии Кубка России
Стало известно расписание второго раунда Фонбет Кубка России для медийных клубов.
«Амкал» сыграет с ивановским «Текстильщиком» 22 августа. Начало матча – 19:00 (мск).
2Drots сыграют с «Муромом» 23 августа. Начало матча – 19:00 (мск).
Обе игры пройдут для медиафутбольных клубов на выезде. Также оба матча покажут на «Матч ТВ».
Два из трех медийных клубов вышли в следующий раунд Кубка России. «Родина Медиа» Тарасова вылетела
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