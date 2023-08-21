Герман Эль Класико не поедет на выезд «Амкала» в Иваново на Кубок России из-за скорых родов его жены Александры

Герман Эль Класико впервые не поедет на выездную игру «Амкала».

«Я настолько ЧСВ, что решил не ехать с командой на игру Кубка России...

Если серьезно, то я действительно впервые остался дома, не поехав на выезд. Странное и необычно чувство.

Причина очень простая, но достойная. Моя семья вот-вот должна пополниться на одного человечка. Теоретически это может случиться и сегодня, и завтра, и даже в течении следующей недели. Поэтому я принял решение остаться в Москве рядом с женой.

Я верю, что моя команда сможет пройти еще раунд, чтобы на след матче я был вместе с ними. Мы готовились все 20 дней. Каждый из футболистов, тренеров, админов, операторов заряжен на все 100%.

Если не окажусь день в день в роддоме, то буду записывать реакцию, чтобы вы увидели мои эмоции», – написал президент «Амкала».

«Амкал» сыграет на выезде с ивановским «Текстильщиком» 22 августа. Начало матча – 19:00 (мск).