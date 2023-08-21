Герман Эль Класико не поедет на выезд «Амкала» в Иваново на Кубок России из-за скорых родов его жены Александры

Теги ФОНБЕТ Кубок России Текстильщик Амкал Герман Эль Класико Медиафутбол

Герман Эль Класико впервые не поедет на выездную игру «Амкала».

«Я настолько ЧСВ, что решил не ехать с командой на игру Кубка России...

Если серьезно, то я действительно впервые остался дома, не поехав на выезд. Странное и необычно чувство.

Причина очень простая, но достойная. Моя семья вот-вот должна пополниться на одного человечка. Теоретически это может случиться и сегодня, и завтра, и даже в течении следующей недели. Поэтому я принял решение остаться в Москве рядом с женой.

Я верю, что моя команда сможет пройти еще раунд, чтобы на след матче я был вместе с ними. Мы готовились все 20 дней. Каждый из футболистов, тренеров, админов, операторов заряжен на все 100%.

Если не окажусь день в день в роддоме, то буду записывать реакцию, чтобы вы увидели мои эмоции», – написал президент «Амкала».

«Амкал» сыграет на выезде с ивановским «Текстильщиком» 22 августа. Начало матча – 19:00 (мск).

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1 комментарий

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mjordan
кто это, о чем это и верните мне 2 минуты жизни.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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