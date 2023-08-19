Райзен: «Если отменят статусы в Медиалиге – мы проиграем в этой финансовой гонке»
Райзен высказался против отмены статусов в Winline Медиалиге.
Недавно президент ФК «10» Азамат Мусагалиев предложил убрать статусы игроков в МФЛ.
«Отмена статусов в МФЛ – опасный прецедент для нас. Наш бюджет уже истощен футбольной частью. Если статусы отменят, то мы в этой гонке финансов проиграем.
У нас нет таких ресурсов. Даже если мы свои деньги вливать будем, то это выйдет максимум миллион в месяц.
А если статусы отменят – средняя зарплата будет 250 тысяч, я уверен. Это просто ФНЛ будет», – сказал президент «БроукБойз».
Напомним, в Winline Медиалиге существует 3 статуса футболиста: медийный, нейтральный и профессионал. Каждой команде необходимо соблюдать лимит количества медийных и профессиональных игроков, которые находятся на поле одновременно.
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