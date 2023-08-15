Райзен: «Главная задача медиафутбола – найти 16 команд, которым хватит ресурса существовать долго»

Райзен высказался о необходимом повышении устойчивости клубов Winline Медиалиги.

«Главная задача медиафутбола – найти 16 команд, которым хватит ресурса существовать долго.

ФК «10» – это плюсовой кейс, потому что Азамату (Мусагалиеву, президенту ФК «10» – Sports.ru) понравилось и он готов долго работать в индустрии.

Чем больше таких команд, тем быстрее Лига станет закрытой. Даже из тех, кто сейчас есть в Медиалиге – некоторые могут через месяц опрокинуться.

По факту команд с годовым бюджетом сейчас 3-4 штуки. Если такие команд будет появляться больше – мы будем кайфовать», – сказал президент «БроукБойз».

Winline Медиалига расширяется: нас ждут матчи в Петербурге, Минске и казахстанском Уральске