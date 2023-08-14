«Я снимал второй сезон, был медийно-активным, а в третьем сезоне не снимал ничего. Ничего не изменилось». Мусагалиев о медийной активности

Азамат Мусагалиев весь третий сезон Winline Медиалиги проводил эксперимент.

«Я попробовал в третьем сезоне, я сказал своим креативным продюсерам: «Не снимайте ничего. Просто посмотрим, что будет происходить». Ради эксперимента мы ничего не снимали.

По результатам МФЛ-3 мы на восьмом месте по медийной активности. Мы заработали 141 тысячу рублей. 2Drots – миллион с чем-то, а мы 141 тысячу. И что изменилось? Ничего не изменилось, абсолютно ничего.

Я снимал второй сезон, был медийно-активным, делил первые строчки в рейтинге, а в 3-м сезоне я не снимал. Ничего не изменилось. Вообще. Как существовала «Десятка», как она идет дальше, так и идет. Это просто эксперимент ради эксперимента. Чтобы я понимал, насколько это контролируется.

Теперь будем делать только то, что интересно нашей команде. Если мы захотим что-то снять, мы снимем», – заявил руководитель ФК «10».