Азамат Мусагалиев: «Хочется сделать из ФК «10» известный российский футбольный клуб»

Теги Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Азамат Мусагалиев рассказал о будущем ФК «10».

«При том формате, который сейчас существует в Медиалиге, будет просто мое пребывание. Чувствую себя не совсем нужным. Моя команда участвует, мы играем, если будут победы – будем радоваться, если поражения – огорчаться.

Но такого рвения для индустрии, сообщества, комьюнити – у меня нет. Либо меня не поняли на президентском столе вообще, тогда я считаю, что мне нет смысла общаться с этими людьми. Либо меня поняли, но специально продемонстрировали, что не поняли. Либо меня задавили большинством.

Сейчас я больше вовлечен в развитие клуба. Я думал: «Смогу ли я создать общество ФК «10»? Сделать известный российский футбольный клуб. Интересно ли пойти в проф футбол? Почему нет? Конечно. Хочется вырасти до достойного соперника существующим командам в российском футболе», – сказал президент ФК «10».

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1 комментарий

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Oleg Olegov
Вроде парень забавный, но видеть его лицо невыносимо уже, он везде, в телеке, на ютубе, во всех передачах этих где одни и те же люди ходят друг другу в гости на одинаковые интервью, все эти азаматы, дорохи, харламовы, шастуны, они тупо везде уже. Даже Владислав Галкин во времена Дальнобойщиков меньше светился.
И если это лицо будет отсвечивать ещё и в футболе, ну где вообще от него прятаться? В Казахстан лететь на пмж?
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