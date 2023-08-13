«На бумаге Захарян в «Сосьедаде» – точно не игрок основы». Голкипер «Эгриси» Чепурин о переходе россиянина

Павел Чепурин высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

« » – это команда, которая закончила прошлый сезон на четвертом месте и в этом году будет играть в Лиге Чемпионов спустя 10 лет. Это большущее и заслуженное достижение команды Альгуасился – тренера, который работает в «Сосьедаде» уже седьмой сезон. И команда с ним прогрессирует из сезона в сезон, в том числе за счет сложившегося костяка.

Но у «Сосьедада» случилась большущая потеря, настоящая трагедия. Прямо перед началом сезона Давид Сильва в 37 лет порвал кресты и закончил карьеру. Именно на его позицию (креативного полузащитника) испанцы и искали игрока. Нашли Захаряна.

У меня большие опасения насчет этого трансфера. Потому что сейчас главное для Арсена – играть. А в «Сосьедаде» перспективы с постоянной игровой практикой для него со всех сторон чересчур туманны.

Объясню. Во-первых, Захарян провел плохой прошлый год: он стал проделывать меньше беговой работы, чаще выпадать из игры, нервничать и психовать. А в Испании сразу нужно будет включиться в интенсивный футбол, где на одном креативе вывезти не получится – должна быть еще и порядочная физика. Плюс ко всему, адаптация – на примере несостоявшегося трансфера в «Челси» мы видели, насколько Арсен все еще ментально неустойчив. А там новая среда, коллектив и тяжелейшая конкуренция. Это второй пункт.

«Реал Сосьедад» – это команда, играющая ромбом в полузащите, значит, для Арсена есть фактически 3 позиции на поле: под нападающим либо, в крайнем случае, две «восьмерки». Кто его конкуренты? Браис Мендес, у которого в прошлом сезоне 11 голов и 8 передач во всех турнирах. Микель Мерино – основной игрок команды уже шестой сезон, полузащитник сборной , недавно выигравший Лигу Наций. Микель Ойарсабаль – капитан и воспитанник клуба. Такефусо Кубо – неутомимый моторчик, который помимо своих 9 голов и 9 ассистов в прошлом сезоне, еще и способен проделывать огромный объем работы.

А еще есть «свои» молодые Наварро и Марин, которые часто выходили на замену в прошлом сезоне. Так что на бумаге Захарян в «Сосьедаде» – точно не игрок основы и, скорее всего, в ближайшем будущем даже не игрок основной обоймы, к сожалению.

Я очень хочу, чтобы у все получилось и он обрел себя заграницей. Но вполне допускаю, что зимой или следующим летом он уедет в аренду в условную «Жирону» (которая, по мне, ему бы в Испании подошла просто идеально) или вообще команду не из Испании, где он будет получать больше игрового времени. В любом случае, Арсену понадобится море терпения, здоровья и трудолюбия – чего и желаю.

Буду держать кулачки, Арсен!» – сказал голкипер медиафутбольного клуба « » и футбольный комментатор Чепурин в беседе с корреспондентом Sports.ru Денисом Смирновым.