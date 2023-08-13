«На бумаге Захарян в «Сосьедаде» – точно не игрок основы». Голкипер «Эгриси» Чепурин о переходе россиянина

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига трансферы Динамо Москва Sports.ru Эгриси Арсен Захарян Winline Медиалига «Чепа» Павел Чепурин Медиафутбол

Павел Чепурин высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад» – это команда, которая закончила прошлый сезон на четвертом месте и в этом году будет играть в Лиге Чемпионов спустя 10 лет. Это большущее и заслуженное достижение команды Альгуасился – тренера, который работает в «Сосьедаде» уже седьмой сезон. И команда с ним прогрессирует из сезона в сезон, в том числе за счет сложившегося костяка.

Но у «Сосьедада» случилась большущая потеря, настоящая трагедия. Прямо перед началом сезона Давид Сильва в 37 лет порвал кресты и закончил карьеру. Именно на его позицию (креативного полузащитника) испанцы и искали игрока. Нашли Захаряна.

У меня большие опасения насчет этого трансфера. Потому что сейчас главное для Арсена – играть. А в «Сосьедаде» перспективы с постоянной игровой практикой для него со всех сторон чересчур туманны.

Объясню. Во-первых, Захарян провел плохой прошлый год: он стал проделывать меньше беговой работы, чаще выпадать из игры, нервничать и психовать. А в Испании сразу нужно будет включиться в интенсивный футбол, где на одном креативе вывезти не получится – должна быть еще и порядочная физика. Плюс ко всему, адаптация – на примере несостоявшегося трансфера в «Челси» мы видели, насколько Арсен все еще ментально неустойчив. А там новая среда, коллектив и тяжелейшая конкуренция. Это второй пункт.

«Реал Сосьедад» – это команда, играющая ромбом в полузащите, значит, для Арсена есть фактически 3 позиции на поле: под нападающим либо, в крайнем случае, две «восьмерки». Кто его конкуренты? Браис Мендес, у которого в прошлом сезоне 11 голов и 8 передач во всех турнирах. Микель Мерино – основной игрок команды уже шестой сезон, полузащитник сборной Испании, недавно выигравший Лигу Наций. Микель Ойарсабаль – капитан и воспитанник клуба. Такефусо Кубо – неутомимый моторчик, который помимо своих 9 голов и 9 ассистов в прошлом сезоне, еще и способен проделывать огромный объем работы.

А еще есть «свои» молодые Наварро и Марин, которые часто выходили на замену в прошлом сезоне. Так что на бумаге Захарян в «Сосьедаде» – точно не игрок основы и, скорее всего, в ближайшем будущем даже не игрок основной обоймы, к сожалению.

Я очень хочу, чтобы у Арсена все получилось и он обрел себя заграницей. Но вполне допускаю, что зимой или следующим летом он уедет в аренду в условную «Жирону» (которая, по мне, ему бы в Испании подошла просто идеально) или вообще команду не из Испании, где он будет получать больше игрового времени. В любом случае, Арсену понадобится море терпения, здоровья и трудолюбия – чего и желаю.

Буду держать кулачки, Арсен!» – сказал голкипер медиафутбольного клуба «Эгриси» и футбольный комментатор Чепурин в беседе с корреспондентом Sports.ru Денисом Смирновым.

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26 комментариев

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Bartez1986
Сейчас тут, не прочитав текст начнут писать, что эксперт из медиалиги - это смешно. А разложил то он все очень неплохо
+34
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Peter Parker
Хороший эксперт, да и про Жирону все верно, а какая связка могла бы быть: Цыганков-Довбик-Захарян. Тем более, что все на русском говорят
+17
-2
+15
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flash166
Написано то возможно и верно. Но на бумаге получается Павел не футболист , а Эгреси не футбольный клуб .
+9
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Атомный Карась
Ответ Bartez1986
Сейчас тут, не прочитав текст начнут писать, что эксперт из медиалиги - это смешно. А разложил то он все очень неплохо
Эксперт из медиалиги -- это смешно. Но разложил то он всё очень неплохо. Карты из колоды)))
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WelcomeBackPURE
Ну, видимо скауты Лацио, Фейеноорда и сосьедада плохо шарят в футболе, хуже чем Голкипер не профессионального клуба
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arij
первый раз слышу такую фамилию.. оказывается - эксперт по личной судьбе Захаряна.)) Во всем ошибается умник. Реал С - бело-голубые клубные цвета, это положительно воспримется болельщиками обоих клубов. Заха в этом сезоне явно прибавил и сейчас на подъеме. Можно сказать, что Личка с Бувачем хорошо провели предпродажную подготовку. Турниров в испании много, где Арсен может сразу пробоваться. Техника у него на высоте, физика? - тут могут быть вопросы, но Арсен очень любит играть в мяч,- такие игроки быстро восстанавливаются. Думаю, уже в этом году отметится в ЛЧ. Реал С - не его предел.
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Nico Boi
Ответ Bartez1986
Сейчас тут, не прочитав текст начнут писать, что эксперт из медиалиги - это смешно. А разложил то он все очень неплохо
он не учел того факта, что Сосьедад, возможно, взял Арсена с учетом на то, что кто то из ведущих игроков уйдет на повышение, что очень вероятно
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Роман
Ответ Peter Parker
Хороший эксперт, да и про Жирону все верно, а какая связка могла бы быть: Цыганков-Довбик-Захарян. Тем более, что все на русском говорят
Лишние конфликты в медиаполе для Жироны из-за политики
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AVKU
Звучит логично, но Сосьедад не та команда, что может себе позволить на лавку покупать игроков за 13 миллионов. Покупают для того, чтобы играл. А пойдёт или нет, будем посмотреть.
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D-M
Ну, после предсезонки с Личкой по физике Захарян худшим в новой команде точно не будет) А 50-60 матчей в сезоне, что предстоит провести участнику ЛЧ, и, как следствие, неизбежная ротация состава, наверняка предоставят Арсену массу возможностей показать свои лучшие качества.
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Игорь Чернецов
Безусловный шаг вверх! Удачи!
Ещё бы Тюку в Англию отправить, сказка была бы для пацанов.
Как старый болельщик Динамо не хочу чтобы он перешёл в клуб РПЛ.
ИЛИ ПУСТЬ КОСТИН ПОЛОЖИТ ПЕРЕД НИМ ХОРОШИЙ КОНТРАКТ.
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Ярополк Окаянный
Ответ Bartez1986
Сейчас тут, не прочитав текст начнут писать, что эксперт из медиалиги - это смешно. А разложил то он все очень неплохо
Чушь он полную разложил, на 90% это домыслы. Да и в целом если публикуют посты игроков медиалиги, то почему бы комментарии не размещать как новости на главной? Спортс, возьмите эту идею на заметку.
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Korv@LOL
на ~12 млн зелёных бумагах...
Остальное уже не важно.
В любом случае удачи Арсену.
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Евгений Синицын
А Эгриси это из какой группы ЛФЛ?
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no_one_perfect
Безусловно, некий чепурин умнее трансферного отдела Реал Сосьедада…
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tankist231
Ответ Peter Parker
Хороший эксперт, да и про Жирону все верно, а какая связка могла бы быть: Цыганков-Довбик-Захарян. Тем более, что все на русском говорят
Был бы там только кто то один, довбик или цыганков, а вдвоём я думаю они бы давили бы на арсена, в нынешних реалиях
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bellyashe
Ответ Mega• Battman
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его борьба)
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D-M
Ответ Игорь Чернецов
Безусловный шаг вверх! Удачи! Ещё бы Тюку в Англию отправить, сказка была бы для пацанов. Как старый болельщик Динамо не хочу чтобы он перешёл в клуб РПЛ. ИЛИ ПУСТЬ КОСТИН ПОЛОЖИТ ПЕРЕД НИМ ХОРОШИЙ КОНТРАКТ.
У Тюки нет маниакального желания поскорее уехать в Европу, поэтому не надо его пока никуда отправлять, а новый контракт ему на неделе предложили.
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Хищник Бери
Вася из вратаря эксперта сделал!!!
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Сергей Василинов
Сказал игрок какой то медиа лиги что это правда незнаю
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динамовец1923
А ты кто?
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Домоседов
За 12 испанцы, которые не из большой тройки, лавочников не покупают, этого достаточно, чтобы все эти рассуждения опровергнуть
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Kir(61rus)
Спросите еще у бабки у подъезда, очень интересно мнение всяких ноу-неймов.
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Mega• Battman
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EnzoAmatera
Заголовок в стиле спортса
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