Дмитрий Градиленко: «Меня дисквалифицировали, потому что я, якобы, предложил 500 тысяч тренеру, чтобы он хорошо сделал свою работу»

Дмитрий Градиленко вспомнил, как получил годичное отстранение от футбола.

Это случилось в 2019-м, когда Градиленко работал директором «Урожая».

«Мы конкурировали с «Чайкой». У нас было одинаковое количество очков. До конца пять матчей. Единственной командой, которая может дать бой – «Черноморец». Я позвонил Дышекову (Хазрет Дышеков, на тот момент главный тренер «Черноморца», – Sports), я его давно знаю и сказал ему: «Хазрет, братец, только, пожалуйста, не сливай». Он: «Дима, да ты что? Как вообще ты мог об этом подумать?»

Потом у нас была игра в Пятигорске в субботу. Я смотрю, ребята из «Чайки» сидят. Чего они сидят? Непонятно. Мы проигрываем 0:1, они радостные, потом сравниваем, но их ничья тоже устраивала. В итоге мы забиваем на 93-й, вратарь побежал на угловой, мы затолкали и выиграли – 2:1.

« » уходит, я тогда даже не обратил внимания на них. А потом я начал складывать: почему-то они приехали в субботу в Пятигорск, 800-1000 км от Ростова, хотя в понедельник у них матч с «Черноморцем» в . А как они перенесли свой матч на понедельник? Что они здесь делают? Зачем?

У нас перед этим зимой парень ушел из «Урожая» в «Пятигорск». Я спрашиваю после нашей игры: «Вы чего такие убитые?» Он: «Да у нас чуть ли не четверные премиальные были». Поэтому ребята из «Чайки» и приехали, чтобы понимать, что делать в понедельник.

Но потом, когда я включил их матч, я понял. У «Чайки» ломается центральный полузащитник. Нехорошо так говорить, но я сразу потираю руки. Потом «Черноморец» забивает. Я думаю: «Вот это да! Вот этой кайф!». А потом начинается шоу. Я сижу, будто меня обосрали. С горяча выложил пост: «Хочу обратить ваше внимание на матч, который прошел только что. Команда, которая в последних пяти матчах не пропустила ни одного гола, заработала 13 очков, вдруг, разучилась играть в обороне. Посмотрите, сделайте выводы». И начался шум.

В итоге меня дисквалифицировали на год за то, что я, со слов Дышекова, якобы, предложил ему 500 тысяч рублей, чтобы он хорошо сделал свою работу», – рассказал Градиленко.

Последнее место на данный момент – медиафутбольный клуб . Будучи главным тренером, он дважды довел команду до четвертьфинала .

КДК отстранил от футбола директора «Урожая» Градиленко, тренера и трех игроков «Черноморца» по итогам подозрительного матча новороссийцев с «Чайкой»

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