Градиленко об уходе из «Спартака»: «Когда играл против них, хотелось доказать Романцеву, что он зря от меня отказался»

Дмитрий Градиленко высказался о своем уходе из «Спартака».

– Ты говорил, что в тех командах, которые становились чемпионами, ты играл не очень много. Нормально к этому относился? Или была спортивная злость?

– Злость появилась, когда меня уже убрали из «Спартака». Когда я играл против них, хотелось прямо из штаны выпрыгнуть. Хотелось показать Романцеву, что он зря от меня отказался.

Но со временем я понял, зачем тренеру игрок, который постоянно ломается. Был период, когда у меня постоянно были травмы: то заднюю разорвал, то ногу сломал.

Не знаю, почему так. Это никак не связано с образом жизни. У меня уже тогда была семья, был ребенок, не гулял и не тусовался, – сказал экс-тренер GOATS.