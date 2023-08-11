Градиленко об уходе из «Спартака»: «Когда играл против них, хотелось доказать Романцеву, что он зря от меня отказался»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Олег Романцев Дмитрий Градиленко Winline Медиалига GOATS Это футбол, брат! Медиафутбол

Дмитрий Градиленко высказался о своем уходе из «Спартака».

– Ты говорил, что в тех командах, которые становились чемпионами, ты играл не очень много. Нормально к этому относился? Или была спортивная злость?

– Злость появилась, когда меня уже убрали из «Спартака». Когда я играл против них, хотелось прямо из штаны выпрыгнуть. Хотелось показать Романцеву, что он зря от меня отказался.

Но со временем я понял, зачем тренеру игрок, который постоянно ломается. Был период, когда у меня постоянно были травмы: то заднюю разорвал, то ногу сломал.

Не знаю, почему так. Это никак не связано с образом жизни. У меня уже тогда была семья, был ребенок, не гулял и не тусовался, – сказал экс-тренер GOATS.

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2 комментария

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Никому_никабельный
Хотелось прямо из штаны выпрыгнул.
Потом вспомнил что трусы
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Женя Ребко
Точно, зачем Спартаку такой стеклянный футболист.
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