КДК отстранил гендиректора «Урожая» Градиленко и тренера «Черноморца» Дышекова на год, троих игроков новороссийской команды – на 3 года

КДК РФС вынес наказание по итогам скандала со странным матчем «Чайка» – «Черноморец» (5:1) в Олимп-ПФЛ и последующими претензиями со стороны «Урожая», бывшего конкурентом ростовского клуба в борьбе за выход в Олимп-ФНЛ.

«По полученным данным в день матча, в ходе проведения установочного совещания главный тренером «Черноморца» Дышековым, было сделано объявления игрокам, что генеральный директор «Урожая» Градиленко предложил Дышекову 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой».

По словам игроков и главного тренера «Черноморца», указанные денежные средства должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения после победы над «Чайкой».

Сегодня в заседании приняли участие Пуляев, Резников и Юдин, инспектор матча, вся судейская бригада, представители «Чайки». Было установлено, что после первого тайма (1:1) команда «Черноморец» начала проигрывать «Чайке», что нарушило условия негласной договоренности и привело к резонансным заявлениям Градиленко в СМИ.

Во время второго тайма игроки линии обороны «Черноморца» практически сдали игру, чем обеспечили победу «Чайки». Действия Пуляева, Резникова и Юдина вызвали недовольство у других игроков «Черноморца». Внутри команды были перепалки, стычки — это было как на поле, так и в подтрибунном помещении.

Это все подтвердили игроки и главный тренер. Материалами сегодняшнего дела было установлено, что игроки «Черноморца», которые не были вовлечены в эту странную игру, предъявляли претензии Пуляеву, Резникову и Юдину. Дошло до того, что эти трое тренировались отдельно, потому что другие футболисты попросили.

На это Пуляев, Резников и Юдин ответили, что они хотели сохранить все в тайне, а потом разделить с товарищами по команде все полученные средства. Эти трое отказались проходить полиграф. Все прошли: Градиленко, Дышеков, другие игроки «Черноморца».

Проверка еще не закончена, она продолжается. Будет еще установлено, откуда они должны были получить от 1 млн до 2 млн рублей. Другие футболисты, которые прошли полиграф, сказали, что эти трое должны были получить указанную сумму. Сегодня мы рассматривали факт влияния на матч — его мы выявили.

Как Дышекова и Градиленко, так и сговора трех игроков на влияние результата матча. Проверка, как по линии РФС, так и МВД, находится на контроле у министра МВД. В Ростовской области создана группа по проверке, она продолжается. Решение такое по Градиленко. За оказание воздействия на официальное лицо клуба (главного тренера Дышекова) с целью влияния на результат матча запретить генеральному директору Градиленко осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года.

За оказание воздействия на игроков «Черноморца» с целью влияния на результат запретить главному тренеру «Черноморца» Дышекову осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года. Что касается игроков, по данной же статье Резникову, Юдину и Пуляеву (все — «Черноморец») запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение трех лет.

Результат матча мы не аннулируем — этот вопрос приостановлен, так как проверка продолжается. Пока мы приняли решение только по официальным лицам клуба и футболистам», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

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