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КДК отстранил гендиректора «Урожая» Градиленко и тренера «Черноморца» Дышекова на год, троих игроков новороссийской команды – на 3 года

Теги КДК РФС Олимп-ПФЛ Черноморец Новороссийск Дмитрий Градиленко Станислав Резников Хазрет Дышеков Анатолий Пуляев Иван Юдин Артур Григорьянц договорные матчи Чайка Песчанокопское Урожай Футбол

КДК РФС вынес наказание по итогам скандала со странным матчем «Чайка» – «Черноморец» (5:1) в Олимп-ПФЛ и последующими претензиями со стороны «Урожая», бывшего конкурентом ростовского клуба в борьбе за выход в Олимп-ФНЛ.

«По полученным данным в день матча, в ходе проведения установочного совещания главный тренером «Черноморца» Дышековым, было сделано объявления игрокам, что генеральный директор «Урожая» Градиленко предложил Дышекову 500 тысяч рублей за победу над «Чайкой».

По словам игроков и главного тренера «Черноморца», указанные денежные средства должны были быть разделены между всеми участниками команды в качестве мотивирующего вознаграждения после победы над «Чайкой».

Сегодня в заседании приняли участие Пуляев, Резников и Юдин, инспектор матча, вся судейская бригада, представители «Чайки». Было установлено, что после первого тайма (1:1) команда «Черноморец» начала проигрывать «Чайке», что нарушило условия негласной договоренности и привело к резонансным заявлениям Градиленко в СМИ.

Во время второго тайма игроки линии обороны «Черноморца» практически сдали игру, чем обеспечили победу «Чайки». Действия Пуляева, Резникова и Юдина вызвали недовольство у других игроков «Черноморца». Внутри команды были перепалки, стычки — это было как на поле, так и в подтрибунном помещении.

Это все подтвердили игроки и главный тренер. Материалами сегодняшнего дела было установлено, что игроки «Черноморца», которые не были вовлечены в эту странную игру, предъявляли претензии Пуляеву, Резникову и Юдину. Дошло до того, что эти трое тренировались отдельно, потому что другие футболисты попросили.

На это Пуляев, Резников и Юдин ответили, что они хотели сохранить все в тайне, а потом разделить с товарищами по команде все полученные средства. Эти трое отказались проходить полиграф. Все прошли: Градиленко, Дышеков, другие игроки «Черноморца».

Проверка еще не закончена, она продолжается. Будет еще установлено, откуда они должны были получить от 1 млн до 2 млн рублей. Другие футболисты, которые прошли полиграф, сказали, что эти трое должны были получить указанную сумму. Сегодня мы рассматривали факт влияния на матч — его мы выявили.

Как Дышекова и Градиленко, так и сговора трех игроков на влияние результата матча. Проверка, как по линии РФС, так и МВД, находится на контроле у министра МВД. В Ростовской области создана группа по проверке, она продолжается. Решение такое по Градиленко. За оказание воздействия на официальное лицо клуба (главного тренера Дышекова) с целью влияния на результат матча запретить генеральному директору Градиленко осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года.

За оказание воздействия на игроков «Черноморца» с целью влияния на результат запретить главному тренеру «Черноморца» Дышекову осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года. Что касается игроков, по данной же статье Резникову, Юдину и Пуляеву (все — «Черноморец») запретить осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение трех лет.

Результат матча мы не аннулируем — этот вопрос приостановлен, так как проверка продолжается. Пока мы приняли решение только по официальным лицам клуба и футболистам», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

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