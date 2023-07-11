Ещенко получил должность в «Кубани». Он будет руководителем программы развития молодежного футбола

Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Первая лига Кубань Winline Медиалига Basement Бей Беги Медиафутбол

Андрей Ещенко получил должность в «Кубани».

Бывший защитник «Спартака» и сборной России назначен руководителем программы развития молодежного футбола.

«Андрей Олегович будет отвечать за разработку и реализацию программ подготовки футболистов ПФК «Кубань» на разных возрастных этапах, курировать тренировочный процесс молодежных команд и осуществлять методическое сопровождение», – сообщили в краснодарской команде.

Ещенко завершил профессиональную карьеру в январе 2022-го. После этого он играл в Winline Медиалиге – за Basement в первом сезоне и за «Бей Беги» во втором и третьем.

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1 комментарий

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Ебздрогыч
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