Ещенко получил должность в «Кубани». Он будет руководителем программы развития молодежного футбола

Андрей Ещенко получил должность в «Кубани».

Бывший защитник «Спартака» и сборной России назначен руководителем программы развития молодежного футбола.

«Андрей Олегович будет отвечать за разработку и реализацию программ подготовки футболистов ПФК «Кубань» на разных возрастных этапах, курировать тренировочный процесс молодежных команд и осуществлять методическое сопровождение», – сообщили в краснодарской команде.

Ещенко завершил профессиональную карьеру в январе 2022-го. После этого он играл в – за в первом сезоне и за « » во втором и третьем.