Ещенко получил должность в «Кубани». Он будет руководителем программы развития молодежного футбола
Андрей Ещенко получил должность в «Кубани».
Бывший защитник «Спартака» и сборной России назначен руководителем программы развития молодежного футбола.
«Андрей Олегович будет отвечать за разработку и реализацию программ подготовки футболистов ПФК «Кубань» на разных возрастных этапах, курировать тренировочный процесс молодежных команд и осуществлять методическое сопровождение», – сообщили в краснодарской команде.
Ещенко завершил профессиональную карьеру в январе 2022-го. После этого он играл в Winline Медиалиге – за Basement в первом сезоне и за «Бей Беги» во втором и третьем.
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