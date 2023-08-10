Игроки, участвующие в стыках МФЛ-4 – не смогут сыграть за другие клубы в лиге до периода дозаявок

Дмитрий Кортава сообщил правила перехода игроков в стыках Winline Медиалиги.

«Все футболисты, которые сыграют в стыковых матчах за право участия в 4-м сезоне МФЛ – не смогут принять участие в турнире за другие команды до периода дозаявки в середине сезона!» – написал технический директор .

Официально лига огласила только одного участника стыковых матчей – « », остальные 7 команд сообщат позже.

Жеребьевка 4-го сезона МФЛ состоится 12 августа, стыки пройдут в формате «дом-выезд», старт сезона – 2-3 сентября.