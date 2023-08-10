Фил Кострубов: «В медийном спорте мы показываем все: слезы, злость, улыбки, негодование. В профессиональном – это невозможно»

Фил Кострубов рассказал о преимуществах медийного спорта.

– Показалось, что оба ваших проекта [медиабаскетбол и медиагольф] привлекли внимание аудитории. Чем людям нравится медийный спорт?

– Эмоция! Эмоция и открытость. В медийном спорте мы показываем все: слезы, злость, улыбки, негодование. В профессиональном спорте это невозможно.

На западе как-то получается упаковать эти эмоции. Когда Леброн Джеймс приходит и садится на кортсайд, а рядом с ним оказывается какая-то маленькая девочка – эти ролики летят на ESPN. Это же классно! У нас этого пока не получается. Почему? Не знаю. Может, это связано с менталитетом, может, и так все устраивает…

Но я хочу похвалить некоторые футбольные клубы Российской Премьер-лиги, которые действительно начали развиваться медийно. «Динамо» достоин уважения, «Спартак» начал идти по этому пути. Классно!

Владислав Радимов, кстати, говорил, что в медийный футбол играют клоуны. Это не цитата, но как-то так было. А теперь он возглавляет команду « ». А это было где-то еще год назад!

– А что интереснее смотреть лично вам – медийный спорт или профессиональный? Условно: финал Единой лиги ВТБ или финал медиабаскета?

– Точно медиалига по баскетболу! Это вообще несравнимо. Наш медибаскет – он другой. Я фанат НБА, играю в фэнтези, играю в 2K на PlayStation, знаю игроков, все это понимаю. Но смотреть медиабаскет вживую – это не сравнить ни с чем, – сказал сооснователь компании «Медиаспорт» в интервью на Sports.ru.

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