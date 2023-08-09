Тимощук тренируется с «Чисто Питером». Клуб претендует на участие в Медиалиге
Анатолий Тимощук тренируется с медийной командой «Чисто Питер».
Креативный продюсер клуба Гена Миллер в трансляции товарищеского матча «Чисто Питер» с «Броуками» при перечислении медийных игроков «ЧП» назвал Тимощука.
Карен Адамян, комментатор игры: «Есть команды, которые сыграют в стыках [для попадания в МФЛ-4], но ничего не сделали для их медийности. А есть «Чисто Питер».
Уже подписали тебя (обращается к Гене Миллеру – Sports.ru), Форзарезора, братьев [Алексея и Анатолия] Гасилиных, Владислава Радимова, Антона Бандераса (Иванова, резидента Comedy Club – Sports.ru). Кого еще не назвал?»
Гена Миллер: «Тимощук...»
Адамян: «Тимощук в команде?»
Гена Миллер: «Он у нас на тренировках двигается».
«Чисто Питер» – медийная команда из Санкт-Петербурга. Клуб сыграет в стыковом матче за право попадания в 4-й сезон Winline Медиалиги.
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Режиссёры матчей Медиалиги тоже будут его лицо всё время показывать?