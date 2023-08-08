Товарищеский матч. «Чисто Питер» против «БроукБойз». Форза начнет игру в запасе

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«Чисто Питер» и «БроукБойз» играют сегодня в товарищеском матче.

Игра проходит в Санкт-Петербурге на втором поле стадиона «Смена».

В заявку петербургской команды попал игрок «Амкала» Форзарезор, о переходе которого клубы пока официально не сообщали.

Товарищеский матч

«Чисто Питер» – «БроукБойз» – 19:30

«Чисто Питер» (стартовый состав): Дугнист, Kovri, Mara, Votia, Smira, Воробьев, Посох, Воронин, Боча, Бат, Ящ.

«БроукБойз» (стартовый состав): Зириков, Саргсян, Давыд, Аюп, Топтыга, Соснин, Мочал, Али, Капитанов, Мазур, Мо.

Примечание: время начала матча – московское.

2 комментария

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Pa1n4eq
впечатление что пацаны во дворе собрались играть и из за этого новость написали с составами.
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Pa1n4eq
судья - дядя Вася со второго подъезда 😁
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