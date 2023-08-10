Осипов о медийных тренерах в МФЛ: «Отметил бы Алана, Дмитрия Кузнецова, Арама и Градиленко»

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Николай Осипов назвал медийных тренеров в WInline Медиалиге.

«Есть яркие персонажи: Егоров, Райзен, Герман, Некит. Ребята, которые команду в раздевалке заряжают, как лидеры и руководители коллективов.

Чаще всего тренерскую роль воспринимают как человека, который должен выстроить игру, поэтому медийный тренер может не справиться с раздевалкой, с этим живым организмом.

Как правило, все тренеры больше на футбол заточены. Это большая редкость – умение совмещать в себе медийность и инструмент управления коллективом и команды в целом. Таких людей очень мало просто по жизни, естественно, их мало среди тренерского штаба в Медиалиге.

Я бы отметил таких ярких людей, как Алан, это Дмитрий Викторович Кузнецов, Арам, Градиленко. Вот несколько человек в комьюнити, кто медийный тренер», – сказал президент Winline Медиалиги.

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