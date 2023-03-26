Курбанов и Айрапетян – претенденты на пост главного тренера «Броуков». Ранее команду покинул Соснин

и Шамиль Курбанов – претенденты на пост главного тренера « ».

Об этом сообщили президенты клуба Дмитрий Егоров и Райзен.

Кубранов был тренером « », а Айрапетян возглавлял .

Ранее команду покинул Антон Соснин.

Игорь Звездин, помощник Соснина, не будет главным тренером «Броуков».

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