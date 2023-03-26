Курбанов и Айрапетян – претенденты на пост главного тренера «Броуков». Ранее команду покинул Соснин

Теги Антон Соснин Шамиль Курбанов Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Reality Матч ТВ «Райзен» Артем Кузьмин возможные трансферы Арам Айрапетян Медиафутбол

Арам Айрапетян и Шамиль Курбанов – претенденты на пост главного тренера «БроукБойз».

Об этом сообщили президенты клуба Дмитрий Егоров и Райзен.

Кубранов был тренером «Матч ТВ», а Айрапетян возглавлял Reality.

Ранее команду покинул Антон Соснин

Игорь Звездин, помощник Соснина, не будет главным тренером «Броуков».

Таблица трансферов медиафутбола

 

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1 комментарий

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Плотников Семен
А как Арам Айрапетян будет тренером, он же в Дубае в академии Мамаева и Смолова работает.
А Шамиль Курбанов - действующий игрок титана, как он будет совмещать?
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