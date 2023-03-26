Курбанов и Айрапетян – претенденты на пост главного тренера «Броуков». Ранее команду покинул Соснин
Арам Айрапетян и Шамиль Курбанов – претенденты на пост главного тренера «БроукБойз».
Об этом сообщили президенты клуба Дмитрий Егоров и Райзен.
Кубранов был тренером «Матч ТВ», а Айрапетян возглавлял Reality.
Ранее команду покинул Антон Соснин.
Игорь Звездин, помощник Соснина, не будет главным тренером «Броуков».
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А Шамиль Курбанов - действующий игрок титана, как он будет совмещать?