2Drots выставили картинку с полкой для третьего кубка Медиалиги. Похоже, команда сыграет в МФЛ-3
2Drots опубликовали картинку с полкой для третьего кубка Winline Медиалиги, подписав фото «Soon».
Похоже, двухкратные чемпионы сыграют в третьем сезоне МФЛ.
Напомним, 2Drots и Николай Осипов не могил договориться об участии команды Жеки и Некита в МФЛ-3 из-за финансовых условий.
Ранее президент Медиалиги Николай Осипов опубликовал видео с фанатами 2Drots. Видео было записано на МКС-2022. В ролике болельщики говорят, что турнир Осипова лучше. Видео подписано: «Соскучился по вам, скоро увидимся ❤️».
Позже информацию об участии 2D в третьем сезоне Медиалиги подтвердил Дмитрий Егоров.
Фото: телеграм-канал 2Drots
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