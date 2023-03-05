2Drots выставили картинку с полкой для третьего кубка Медиалиги. Похоже, команда сыграет в МФЛ-3

Теги 2Drots Дмитрий Егоров Winline Медиалига Жека 2Drots Никита «Персона года» Панасюк Николай Осипов Медиафутбол

2Drots опубликовали картинку с полкой для третьего кубка Winline Медиалиги, подписав фото «Soon».

Похоже, двухкратные чемпионы сыграют в третьем сезоне МФЛ.

Напомним, 2Drots и Николай Осипов не могил договориться об участии команды Жеки и Некита в МФЛ-3 из-за финансовых условий.

Ранее президент Медиалиги Николай Осипов опубликовал видео с фанатами 2Drots. Видео было записано на МКС-2022. В ролике болельщики говорят, что турнир Осипова лучше. Видео подписано: «Соскучился по вам, скоро увидимся ❤️».

Позже информацию об участии 2D в третьем сезоне Медиалиги подтвердил Дмитрий Егоров.

Фото: телеграм-канал 2Drots

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