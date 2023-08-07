Хачатурян о Кузнецове: «Он был приличным футболистом. Будучи тренером он хочет видеть в команде таких же игроков»

Артем Хачатурян уверен, что Дмитрий Кузнецов руководит селекцией в 2Drots.

«Я очень долго ругал Кузнецова. Во время финала МКС я подошел к нему, поздравил с победой и сказал, что я ошибался.

Я понимаю, что запросы на игроков делает именно он. Ему никто древолаза не покажет, Кузнецов его сразу забракует, даже если кто-то сильно хочет игрока видеть в клубе.

Это идет именно от него. Он играл еще в советское время, был очень приличным футболистом. Будучи тренером он тоже хочет видеть вокруг себя таких же приличных футболистов.

Например, в «Амкале» я этого не вижу, что есть упор на определение действительно лучших футболистов», – сказал спортивный директор «БроукБойз».