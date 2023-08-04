Комментатор «Матч ТВ» Минин о словах Слуцкого про медиафутбол: «Окажет честь простолюдинам»
Станислав Минин отрегировал на высказывание Леонида Слуцкого о медиафутболе.
«Сделает одолжение. Окажет честь простолюдинам», – написал комментатор «Матч ТВ» и Winline Медиалиги.
Ранее Слуцкий заявил: «Поработать в индустрии медиафутбола? Если еще несколько месяцев назад, я посчитал бы это предложение унизительным, потому что я трехкратный чемпион России, работал с лучшими игроками мира, и тут какой-то медиафутбол, то сегодня, учитывая, что я был на финале, вижу 22 тысячи на трибунах, вижу, как это развивается».
Леонид Слуцкий: «Если бы год назад мне предложили поработать в медиафутболе, то я посчитал бы это унизительным. Сейчас индустрия развивается»
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В Окко бы комментировал свою любимую ЛаЛигу вместо медиафутбола, которым сейчас довольствуется.