Леонид Слуцкий: «Если бы год назад мне предложили поработать в медиафутболе, то я посчитал бы это унизительным. Сейчас индустрия развивается»

Теги Леонид Слуцкий Winline Медиалига Медиафутбол

Леонил Слуцкий изменил свое отношение к медиафутболу.

«Поработать в индустрии медиафутбола? Если еще несколько месяцев назад, я посчитал бы это предложение унизительным, потому что я трехкратный чемпион России, работал с лучшими игроками мира, и тут какой-то медиафутбол, то сегодня, учитывая, что я был на финале, вижу 22 тысячи на трибунах, вижу, как это развивается.

Если говорить о социальном значении медиафутбола, то можно направить его в правильное русло, четко разделив медиа и возможности для профессионального роста, каких-то медиа игроков направить в правильную профессиональную среду.

То есть при определенном стечении обстоятельств, может быть, интересно. Учитывая, что последние полгода в своей жизни занимаюсь только тем, что мне интересно, поэтому может быть. Всегда нужно находить мотивацию, ради чего и зачем», – сказал Слуцкий.

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7 комментариев

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А сейчас у меня нет достойных вариантов и потому соглашаюсь на медиа футбол, чтоб подзаработать денег и попиарить свой личный бренд
Это перевод
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Это не индустрия развивается, а он упал до их уровня
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Скорее ты деградируешь
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Интересная многоходовочка, трижды выиграть РПЛ, возглавить сборную России, потренировать за границей, чтобы потом с Дзюбой в ютуб-шоу несмешно материться
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...Деньги давай! Давай деньги! (12 стульев)
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он пародию могбы на медиафутбол снять...
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А сейчас хоть куда нибудь позовите)))
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