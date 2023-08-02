«Вчера был отличный матч медийной команды. А разбор игр «Родины Медиа» оставим ассенизаторским службам». Хачатурян о медиаклубах в Кубке
Артем Хачатурян высказался о «Родине Медиа» в Фонбет Кубке России.
«Немного удивлен тем уровнем внимания, что медиафутбольное сообщество уделило матчу двух профессиональных команд в Кубке России.
Вчера был отличный матч медиафутбольной команды. Вечером еще одна хорошая команда из медиафутбола проведет свою игру – давайте сосредоточимся на этих встречах.
А трансляции и разбор игр, так называемой «Родины Медиа», оставим представителям профессионального футбола и ассенизаторским службам», – написал спортивный директор «БроукБойз».
Прямо сейчас «Родина Медиа» играет с «Динамо» Вологда в 1/256 финала Кубка России. Медийная команда проигрывает 0:2.
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