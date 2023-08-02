Во вратаря 2Drots Шибаева после матча Кубка России бросили с трибуны жижу для вейпа. Жидкость попала в глаз

Теги ФОНБЕТ Кубок России Сахалин 2Drots Алекс Шибаев Медиафутбол

В Алекса Шибаева попали жидкостью для вейпа.

Инцидент случился после матча первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России 2023/24 2Drots – «Сахалин» (2:0), когда хозяева подошли к трибуне.

«Это была жижа для вейпа. Парень хотел ее кинуть кому-то из нашей команды, но попал мне в глаз. Там кинули еще вэйп, не попали ни в кого. А жижа прилетела мне в глаз.

Последствий, вроде, никаких. Глаз чуть мутно видит и жжет, а так все нормально. Его нашли, меня также вызвала полиция, я написал отказ, что не имею к нему претензий», – рассказал голкипер 2Drots в интервью Sports.ru.

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16 комментариев

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Так кто ж ещё будет это смотреть кроме вейперов, разве что ещё веганы
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Ответ red hikkikomori
Так кто ж ещё будет это смотреть кроме вейперов, разве что ещё веганы
"Мне в глаз попали жидкостью для вейпа, но это ерунда. Соседу прилетело в табло смузи. а второму вратарю - малиновый фраппе на безлактозном соевом молоке" - рассказал Шибаев
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Ответ red hikkikomori
Так кто ж ещё будет это смотреть кроме вейперов, разве что ещё веганы
это были злые сахалинские ультрас приехавшие на собаках
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Ответ Красная стрела
Это дичь. Вычислить и не пускать больше на стадион. Сволочизм. Сейчас это используют по типу "но вот видите, фан айди бла бла..."
Стоило бы прочитать и саму новость, помимо заголовка) Это была случайность, а не агрессия
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Хуже жижы могла быть только гуща
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Ответ catcher69
это были злые сахалинские ультрас приехавшие на собаках
На ховербордах, самокатах и гироскутерах- на собаках уже не в тренде)
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Ответ red hikkikomori
На ховербордах, самокатах и гироскутерах- на собаках уже не в тренде)
бггг))))))
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простите, что это было?
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Срочно ввести фануйди !!!!!!!!!!!!!
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Курение, парение- вредит вашему здоровью!
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Их проблемы
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жижа липнет к жиже
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Ответ Rustam Guseynoff
Стоило бы прочитать и саму новость, помимо заголовка) Это была случайность, а не агрессия
Да, ты прав
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