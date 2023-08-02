Во вратаря 2Drots Шибаева после матча Кубка России бросили с трибуны жижу для вейпа. Жидкость попала в глаз

В Алекса Шибаева попали жидкостью для вейпа.

Инцидент случился после матча первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России 2023/24 2Drots – « » (2:0), когда хозяева подошли к трибуне.

«Это была жижа для вейпа. Парень хотел ее кинуть кому-то из нашей команды, но попал мне в глаз. Там кинули еще вэйп, не попали ни в кого. А жижа прилетела мне в глаз.

Последствий, вроде, никаких. Глаз чуть мутно видит и жжет, а так все нормально. Его нашли, меня также вызвала полиция, я написал отказ, что не имею к нему претензий», – рассказал голкипер 2Drots в интервью Sports.ru.