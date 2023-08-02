Во вратаря 2Drots Шибаева после матча Кубка России бросили с трибуны жижу для вейпа. Жидкость попала в глаз
В Алекса Шибаева попали жидкостью для вейпа.
Инцидент случился после матча первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России 2023/24 2Drots – «Сахалин» (2:0), когда хозяева подошли к трибуне.
«Это была жижа для вейпа. Парень хотел ее кинуть кому-то из нашей команды, но попал мне в глаз. Там кинули еще вэйп, не попали ни в кого. А жижа прилетела мне в глаз.
Последствий, вроде, никаких. Глаз чуть мутно видит и жжет, а так все нормально. Его нашли, меня также вызвала полиция, я написал отказ, что не имею к нему претензий», – рассказал голкипер 2Drots в интервью Sports.ru.
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