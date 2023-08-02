Тренер 2Drots Кузнецов команде в раздевалке: «Когда вы физически готовы, у вас все элементы на самом высоком уровне»

Дмитрий Кузнецов поздравил 2Drots с победой в первом раунде Кубка России.

«Первая игра, которая у вас целостная. Видите, когда вы физически готовы, у вас все элементы – и техника и тактика на самом высоком уровне.

Чуть-чуть нужно добавить в организации. Молодцы, идем дальше! Мы вас поздравляем! Всех!», – сказал главный тренер 2Drots.

2Drots обыграл «Сахалин» (2:0) и вышел во второй раунд, где сыграет против «Мурома».