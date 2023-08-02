Тренер 2Drots Кузнецов команде в раздевалке: «Когда вы физически готовы, у вас все элементы на самом высоком уровне»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Дмитрий Кузнецов поздравил 2Drots с победой в первом раунде Кубка России.

«Первая игра, которая у вас целостная. Видите, когда вы физически готовы, у вас все элементы – и техника и тактика на самом высоком уровне.

Чуть-чуть нужно добавить в организации. Молодцы, идем дальше! Мы вас поздравляем! Всех!», – сказал главный тренер 2Drots.

2Drots обыграл «Сахалин» (2:0) и вышел во второй раунд, где сыграет против «Мурома».

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6 комментариев

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Игрокам Сахалинца как минимум нужно задуматься ,для чего они вообще играют в футбол
+7
-1
+6
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Ответ Назар Игорь
Об этом надо задуматься всем медианогомячистам
Так они медиа футболисты,которые не имеют проф статуса ,и полостью сами себя окупают+ зарабатывают.
+6
-2
+4
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Ответ Назар Игорь
Об этом надо задуматься всем медианогомячистам
однако по футбольному две команды полностью переехали
+2
-1
+1
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Ответ Вова Паскаянц
Игрокам Сахалинца как минимум нужно задуматься ,для чего они вообще играют в футбол
Сахалинец – это другая команда))
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Ответ Илья Ковалев
Сахалинец – это другая команда))
Да я понял ,опечатался ,смысл был в том что как раз Сахалин сидит на гос,бюджете ,и не понятно зачем он нужен ,Сахалинец хотя бы существует за счёт одного человека и спонсоров
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