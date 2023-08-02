Некит о матче 2Drots в Кубке: «Скауты Ла Лиги уже смотрят: наш пацанчик – в «Хетафе». Чего нам на РПЛ останавливаться?»

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Некит высказался о возможных трансферах игроков после матча в Фонбет Кубке России.

Сегодня 2Drots сыграют в первом раунде Пути регионов с «Сахалином».

– Как думаешь, кто-то из 2Drots хорошо себя проявит и сможет уйти в профессиональный футбол?

– Думаю, скауты Ла Лиги уже смотрят этот матч. Какой-нибудь наш пацанчик – в «Хетафе», как минимум. Чего нам на РПЛ останавливаться. Надо в Европу сразу, – сказал президент 2Drots в эфире «Матч ТВ».

«Мажоры», «честный бизнес», «чем вы лучше профи», миллионы в 18: лидер 2Drots отвечает на все вопросы и претензии в большом интервью

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11 комментариев

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А я сейчас иду домой и думаю хорошенько поужинать!
+21
0
+21
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Ответ Number_2
А я сейчас иду домой и думаю хорошенько поужинать!
Приятного!
+16
0
+16
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можно все, что с этим медиакринжем связано в отдельный раздел поместить??
+14
0
+14
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Ответ Number_2
А я сейчас иду домой и думаю хорошенько поужинать!
а я ем огурцы
+6
0
+6
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Ответ distress of ignorance
можно все, что с этим медиакринжем связано в отдельный раздел поместить??
Повылетают из кубка и кринжа слава богу станет меньше
+4
0
+4
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Ответ REDDEVIL
Повылетают из кубка и кринжа слава богу станет меньше
ждем
+2
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зарема в курсе?
+1
0
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Ответ Number_2
А я сейчас иду домой и думаю хорошенько поужинать!
А на районе идёт дождь…
+1
0
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Ответ Maxb
а я ем огурцы
Не забывай о советах доктора Попова: о живительной силе огурца и силе земли
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😂
+1
-1
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Ответ distress of ignorance
можно все, что с этим медиакринжем связано в отдельный раздел поместить??
Им уже 100 раз написали, но эти слабоумные слов не понимают
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