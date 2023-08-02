Некит о матче 2Drots в Кубке: «Скауты Ла Лиги уже смотрят: наш пацанчик – в «Хетафе». Чего нам на РПЛ останавливаться?»

Некит высказался о возможных трансферах игроков после матча в Фонбет Кубке России.

Сегодня 2Drots сыграют в первом раунде Пути регионов с «Сахалином».

– Как думаешь, кто-то из 2Drots хорошо себя проявит и сможет уйти в профессиональный футбол?

– Думаю, скауты Ла Лиги уже смотрят этот матч. Какой-нибудь наш пацанчик – в «Хетафе», как минимум. Чего нам на РПЛ останавливаться. Надо в Европу сразу, – сказал президент 2Drots в эфире « ».

«Мажоры», «честный бизнес», «чем вы лучше профи», миллионы в 18: лидер 2Drots отвечает на все вопросы и претензии в большом интервью