Некит о матче 2Drots в Кубке: «Скауты Ла Лиги уже смотрят: наш пацанчик – в «Хетафе». Чего нам на РПЛ останавливаться?»
Некит высказался о возможных трансферах игроков после матча в Фонбет Кубке России.
Сегодня 2Drots сыграют в первом раунде Пути регионов с «Сахалином».
– Как думаешь, кто-то из 2Drots хорошо себя проявит и сможет уйти в профессиональный футбол?
– Думаю, скауты Ла Лиги уже смотрят этот матч. Какой-нибудь наш пацанчик – в «Хетафе», как минимум. Чего нам на РПЛ останавливаться. Надо в Европу сразу, – сказал президент 2Drots в эфире «Матч ТВ».
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