Легенда 2Drots Крап о непопадании в заявку на матч Кубка России: «Вместо меня какие-то ноунеймы, которые меньше месяца в команде. У меня нет слов»

Крап рассказал, что не попал в заявку 2Drots на матч Кубка России с «Сахалином».

«Я не в заявке, сделал максимум, что смог. Вместо меня какие-то ноунеймы, которые пришли меньше месяца в команду. У меня нет слов. Самое худшее, что я почувствовал за последнее время. Викторович (главный тренер 2Drots, – прим. Крапа) не верит в меня до сих пор. Я не знаю что делать. Мне это максимально не нравится. Остается, только работать и доказывать, что я могу играть в футбол.

P.S Чтоб вы понимали, на тренях, меня отмечали пацаны и Николаич (второй тренер 2Drots, – прим. Sports), что я прибавляю на глазах. Плюс забивал немало голов на тренировках и был хорош, как мне говорили ребята.

Но на этот матч меня не заявили, я ######, как расстроен, мне это уже ###### не нравится. Что-то нужно делать уже. Я в тильте, пока не буду появляться в соцсетях, вынужден тренироваться и побыть немного один. У меня все. Я не хотел подводить свою семью и вас. Извиняюсь», – написал хавбек 2Drots.

В Первом раунде Кубка России 2Drots сыграет с « ». Матч состоится 2 августа в Москве на стадионе «Москвич». Начало в 19:30. Прямая трансляция будет показана на т/к «Матч ТВ».