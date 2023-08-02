Легенда 2Drots Крап о непопадании в заявку на матч Кубка России: «Вместо меня какие-то ноунеймы, которые меньше месяца в команде. У меня нет слов»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Сахалин брань 2Drots Winline Медиалига Даниил Крапивников Медиафутбол

Крап рассказал, что не попал в заявку 2Drots на матч Кубка России с «Сахалином».

«Я не в заявке, сделал максимум, что смог. Вместо меня какие-то ноунеймы, которые пришли меньше месяца в команду. У меня нет слов. Самое худшее, что я почувствовал за последнее время. Викторович (главный тренер 2Drots, – прим. Крапа) не верит в меня до сих пор. Я не знаю что делать. Мне это максимально не нравится. Остается, только работать и доказывать, что я могу играть в футбол.

P.S Чтоб вы понимали, на тренях, меня отмечали пацаны и Николаич (второй тренер 2Drots, – прим. Sports), что я прибавляю на глазах. Плюс забивал немало голов на тренировках и был хорош, как мне говорили ребята.

Но на этот матч меня не заявили, я ######, как расстроен, мне это уже ###### не нравится. Что-то нужно делать уже. Я в тильте, пока не буду появляться в соцсетях, вынужден тренироваться и побыть немного один. У меня все. Я не хотел подводить свою семью и вас. Извиняюсь», – написал хавбек 2Drots.

В Первом раунде Кубка России 2Drots сыграет с «Сахалином». Матч состоится 2 августа в Москве на стадионе «Москвич». Начало в 19:30. Прямая трансляция будет показана на т/к «Матч ТВ».

 

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8 комментариев

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QWertY
😂😂а кто такой Крап? Не ноунейм?
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tfs
Вопрос. Кто все эти люди и почему их так настойчиво впихивают на главную?!
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Shuller18
Пф, это уже становится классикой. Вчера Федос, сегодня этот Крап. Как дело доходит до игры на результат, блогерские команды моментально превращаются в профессиональные с бывшими футболистами той же Второй лиги.
У меня один вопрос: а зачем? Эти Амкалы всерьёз хотят выиграть Кубок, в который их допустили тупо для количества и привлечения внимания? Мне как нейтральному зрителю было бы наоборот интереснее посмотреть на реальных любителей против профессиональных футболистов, на Давида против Голиафа, но в итоге выходят матчи двух одинаковых по уровню команд. Портят всю идею, короче
+4
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Мевин Магнуссен
От ноунейма слышим
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-1
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King_X
То 40-летний Сиб-как-его-там 3 предложения из матерных слов выдаёт на очевидный факт про профи в их составе
То у 2дротс легенде какой-то 20 лет аж, ахаха

Медиалига - эт реально какая-то клоунада, а ек футбол🤡

Не знаю, сколько платят спортсу организаторы этого реалити-шоу, но неужели их устраивает трафик и актив за счёт комментов "что это за Г?"
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ЦСКА на первом Месте!
Ответ Shuller18
Пф, это уже становится классикой. Вчера Федос, сегодня этот Крап. Как дело доходит до игры на результат, блогерские команды моментально превращаются в профессиональные с бывшими футболистами той же Второй лиги. У меня один вопрос: а зачем? Эти Амкалы всерьёз хотят выиграть Кубок, в который их допустили тупо для количества и привлечения внимания? Мне как нейтральному зрителю было бы наоборот интереснее посмотреть на реальных любителей против профессиональных футболистов, на Давида против Голиафа, но в итоге выходят матчи двух одинаковых по уровню команд. Портят всю идею, короче
Шуллер привет, от Вамыча.
ты всё сидишь тут?
Боже, сколько уже лет 15-20?
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