Легенда 2Drots Крап о непопадании в заявку на матч Кубка России: «Вместо меня какие-то ноунеймы, которые меньше месяца в команде. У меня нет слов»
Крап рассказал, что не попал в заявку 2Drots на матч Кубка России с «Сахалином».
«Я не в заявке, сделал максимум, что смог. Вместо меня какие-то ноунеймы, которые пришли меньше месяца в команду. У меня нет слов. Самое худшее, что я почувствовал за последнее время. Викторович (главный тренер 2Drots, – прим. Крапа) не верит в меня до сих пор. Я не знаю что делать. Мне это максимально не нравится. Остается, только работать и доказывать, что я могу играть в футбол.
P.S Чтоб вы понимали, на тренях, меня отмечали пацаны и Николаич (второй тренер 2Drots, – прим. Sports), что я прибавляю на глазах. Плюс забивал немало голов на тренировках и был хорош, как мне говорили ребята.
Но на этот матч меня не заявили, я ######, как расстроен, мне это уже ###### не нравится. Что-то нужно делать уже. Я в тильте, пока не буду появляться в соцсетях, вынужден тренироваться и побыть немного один. У меня все. Я не хотел подводить свою семью и вас. Извиняюсь», – написал хавбек 2Drots.
В Первом раунде Кубка России 2Drots сыграет с «Сахалином». Матч состоится 2 августа в Москве на стадионе «Москвич». Начало в 19:30. Прямая трансляция будет показана на т/к «Матч ТВ».
У меня один вопрос: а зачем? Эти Амкалы всерьёз хотят выиграть Кубок, в который их допустили тупо для количества и привлечения внимания? Мне как нейтральному зрителю было бы наоборот интереснее посмотреть на реальных любителей против профессиональных футболистов, на Давида против Голиафа, но в итоге выходят матчи двух одинаковых по уровню команд. Портят всю идею, короче
То у 2дротс легенде какой-то 20 лет аж, ахаха
Медиалига - эт реально какая-то клоунада, а ек футбол🤡
Не знаю, сколько платят спортсу организаторы этого реалити-шоу, но неужели их устраивает трафик и актив за счёт комментов "что это за Г?"
ты всё сидишь тут?
Боже, сколько уже лет 15-20?