Хавбек «Амкала» Прокоп после победы на «Знаменем»: «Возможно, в следующей игре будет хет-трик. Если мы так будем мечтать, то вполне возможно»

Прокоп не подпишет контракт со «Знаменем», если ему поступит предложение.

– После прошлогодних матчей в Кубке России ты уехал в профессиональный футбол. Стоит ли такая задача у тебя в этом году?

– Да у меня и в том году задачи не было. Это было стечение обстоятельств. Сейчас перед Кубком была травма, поэтому не могу сейчас об этом мечтать, но 30 минут в этой игре дали уверенность на следующие игры.

Возможно, в следующей игре будет хет-трик. Если мы так будем мечтать, то вполне возможно.

Но задача у меня стоит максимальная, как командная, так и индивидуальная. Сейчас все равно на первом месте восстановление. Сегодня был большой шаг, спасибо тренерам. Было 99%, что я не выйду [на поле].

– Если тебе предложит профессиональный контракт такая команда, как, например, «Знамя», пойдешь ли ты туда?

– Сейчас точно также, как с «Зорким», через три месяца человек восемь из «Знамя» будут в «Амкале». В том году был «Зоркий», в этом году «Знамя» (смеется).

В «Знамя», наверное, нет, потому что это, как такой показатель, есть понимание о команде и, наверное, уже в отрицательном плане, – рассказал полузащитник «Амкала».

«Амкал» обыграл ногинское «Знамя» (3:2) в Первом раунде Кубка России.