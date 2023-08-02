«Ролик ######## и будем разбираться, почему не блогеры». Капитан «Амкала» Сибскана ответил на мнение, что «Амкал» – команда профессионалов, а не блогеров

Сибскана ответил на мнение, что «Амкал» – команда профессионалов, а не блогеров.

«Игрок «Знамени» сказал, что мы не блогеры, а профессиональная команда?

Ему обидно, очко горит. Пускай мне это он скажет. Подойдет и скажет. Что ##### [нафиг] ###? ##### [конец] ему, ###. Ролик ######## [сделаем] и будем разбираться, почему не блогеры», – заявил капитан «Амкала».

Напомним, что « » обыграл в Первом раунде Кубка России 2023/24 « » Ногинск (3:2).