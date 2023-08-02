«Ролик ######## и будем разбираться, почему не блогеры». Капитан «Амкала» Сибскана ответил на мнение, что «Амкал» – команда профессионалов, а не блогеров
Сибскана ответил на мнение, что «Амкал» – команда профессионалов, а не блогеров.
«Игрок «Знамени» сказал, что мы не блогеры, а профессиональная команда?
Ему обидно, очко горит. Пускай мне это он скажет. Подойдет и скажет. Что ##### [нафиг] ###? ##### [конец] ему, ###. Ролик ######## [сделаем] и будем разбираться, почему не блогеры», – заявил капитан «Амкала».
Напомним, что «Амкал» обыграл в Первом раунде Кубка России 2023/24 «Знамя» Ногинск (3:2).
Не понимаю, в чем смысл говорить, что Катрич и Гасилин (в недавнем прошлом)- это блогеры
Как по мне, лучше бы остались той блогерской командой, где играли Панда ФХ, Финито, Бабатумба. Это как шоу заметно интереснее чем когда играют бывшие профессионалы(или просто люди без клубов) под эгидой команды блогеров
Как говорится, от любви до ненависти...
У профессионала есть так называемы "паспорт футболиста". Это важный для футболиста документ.
Еще есть определение профессионала-футболиста - это как спортсмена, заключившего письменный контракт с профессиональным клубом и получающим за это вознаграждение, превышающее его расходы на подготовку для игр за этот клуб.
А как ты определяешь, профессионал футболист, или нет? Наверное, типа, играл за кого-то когда-то - то, значит, профессионал ))?
В этом ребусе есть на чем разобраться