«Ролик ######## и будем разбираться, почему не блогеры». Капитан «Амкала» Сибскана ответил на мнение, что «Амкал» – команда профессионалов, а не блогеров

Теги ФОНБЕТ Кубок России Амкал брань Знамя Ногинск Андрей Сибскана Winline Медиалига Медиафутбол

Сибскана ответил на мнение, что «Амкал» – команда профессионалов, а не блогеров.

«Игрок «Знамени» сказал, что мы не блогеры, а профессиональная команда?

Ему обидно, очко горит. Пускай мне это он скажет. Подойдет и скажет. Что ##### [нафиг] ###? ##### [конец] ему, ###. Ролик ######## [сделаем] и будем разбираться, почему не блогеры», – заявил капитан «Амкала».

Напомним, что «Амкал» обыграл в Первом раунде Кубка России 2023/24 «Знамя» Ногинск (3:2).

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26 комментариев

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ZarvuR2020
А в чём игрок Знамени не прав? Несколько человек торгует лицом на скамейке, остальные профики. То что они какие то телеграм каналы ведут ни о чём не говорит. Так каждого футболиста можно назвать инста блогером.
+36
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+36
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Домоседов
Дайте перевод, что этот джентльмен хотел сказать?
+34
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+34
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6tspey7tb5
И все это, в таком объёме мы будем видеть в ленте пока все клубы из медиалиги не вылетят из кубка, я правильно понимаю?
+12
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mean machine/
#######( надоели ) эти #######( нехорошие ) шарады, #####(блин)!
+9
-1
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TaR
А почему блогеры?
+7
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Artie Bukko
давай я подойду, куда когда?
+4
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
Ответ Домоседов
Дайте перевод, что этот джентльмен хотел сказать?
надо писать чтобы легче ребусы были
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Мевин Магнуссен
Не понимаю, зачем злиться по поводу того, что Амкал - это уже давно не команда блогеров. Она почти полностью состоит из профессионалов, причем некоторые поиграли в РПЛ и ФНЛ.

Не понимаю, в чем смысл говорить, что Катрич и Гасилин (в недавнем прошлом)- это блогеры

Как по мне, лучше бы остались той блогерской командой, где играли Панда ФХ, Финито, Бабатумба. Это как шоу заметно интереснее чем когда играют бывшие профессионалы(или просто люди без клубов) под эгидой команды блогеров
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REDDEVIL
Не профессионалы и не блоггеры, просто собрание людей, которым не дают профессионального контракта. Ну и пару блоггеров на скамейке, которые вроде особо не играют
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Recreated
А #####, нормально писать можно!!??
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ЛоуренсАравийский
Несколько лет назад когда вся движуха с Амкалом только начиналась, на спортсе только ленивый им оды не пел, дескать наконец в России футбол снизу стал интересней.
Как говорится, от любви до ненависти...
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Алексей Ненахов
Когда же это ##### вылетит из кубка ну ####### уже
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Валерий Рытов
Специально посмотрел основной состав Амкала на матч, все профессиональные футболисты низкого уровня. Особенно забавно, что Сибскана считается капитаном команды и не играет. Несколько не очень популярных блогеров числится, вот и вся медийность.
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Karel
Ответ Валерий Рытов
Специально посмотрел основной состав Амкала на матч, все профессиональные футболисты низкого уровня. Особенно забавно, что Сибскана считается капитаном команды и не играет. Несколько не очень популярных блогеров числится, вот и вся медийность.
Согласно ФИФА у футболистов могут быть два статуса - профессионал и любитель.
У профессионала есть так называемы "паспорт футболиста". Это важный для футболиста документ.

Еще есть определение профессионала-футболиста - это как спортсмена, заключившего письменный контракт с профессиональным клубом и получающим за это вознаграждение, превышающее его расходы на подготовку для игр за этот клуб.

А как ты определяешь, профессионал футболист, или нет? Наверное, типа, играл за кого-то когда-то - то, значит, профессионал ))?
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wshnmn
40 лет всего, а уже фляга свистит
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Санитар-волк
То есть, иных аргументов, кроме мата, этот джентльмен предъявить не может, по причине их отсутствия?
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
И вот это дно называют продуманным образом ))))
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и сибскана и тренера знамени в Министерство этики
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ну так из вас блогеров то почти нет, многие хоть раз играли в проф футболе, у вас даже чемпион молодёжного евро
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Aleksey Yashin
"Что ##### ###? ##### ему ###. Ролик ######## и будем разбираться"

В этом ребусе есть на чем разобраться
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Спортс, очень тяжёлые ребусы
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