Сослан Гатагов после победы «Амкала» в Кубке: «Не надо увольнять специалистов, кто отлетит от команд из медиафутбола! Вторая лига по качеству уступает»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Сослан Гатагов Амкал Знамя Ногинск Winline Медиалига FC Bus Медиафутбол

Сослан Гатагов высказался после победы «Амкала» над «Знаменем» (3:2) в Фонбет Кубке России.

Медийная команда вышла в 1/128 финала Пути регионов, где сыграет с «Текстильщиком».

«Только, пожалуйста, не надо увольнять своих специалистов тем командам, которые будут отлетать в Кубке от команд из медиафутбола! Примите уже как данность, тот факт, что Вторая лига по качеству не лучше, а где-то и уступает медиафутболу.

Уберите свои принципы деления на статусы, людей, футбольные клубы и все остальное, что связанно с этим делом. Посмотрите сколько народу пришло посмотреть на ваши клубы. Это же реклама для вашего бренда.

Может это даже станет для вас возможностью, чтобы переосмыслить некоторые вещи в своей концепции и начать думать более современно.

Для наших игроков – это также большой вызов двигать бренд медиафутбола дальше и дальше! Всему футболу в стране я желаю процветания. У нас есть таланты, просто нужно жить в согласии и коммуникации внутри системы футбола.

Спасибо «Матч ТВ», что показывайте этот футбол. Он прекрасен и привлекает все больше и больше детей и юношей к этому прекрасному виду спорта! «Амкал» с победой», – написал президент медиафутбольного клуба FC Bus. 

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3 комментария

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Shadow1882
А что, у Знамени есть игроки уровня Катрича?
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Сергей Ефимов
Ответ Shadow1882
А что, у Знамени есть игроки уровня Катрича?
Надо еще как-то оценить это «уровень Катрича»
Если профессиональным клубам он не нужен(в рпл и фнл1)
+1
0
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