Сослан Гатагов после победы «Амкала» в Кубке: «Не надо увольнять специалистов, кто отлетит от команд из медиафутбола! Вторая лига по качеству уступает»

Сослан Гатагов высказался после победы «Амкала» над «Знаменем» (3:2) в Фонбет Кубке России.

Медийная команда вышла в 1/128 финала Пути регионов, где сыграет с «Текстильщиком».

«Только, пожалуйста, не надо увольнять своих специалистов тем командам, которые будут отлетать в Кубке от команд из медиафутбола! Примите уже как данность, тот факт, что Вторая лига по качеству не лучше, а где-то и уступает медиафутболу.

Уберите свои принципы деления на статусы, людей, футбольные клубы и все остальное, что связанно с этим делом. Посмотрите сколько народу пришло посмотреть на ваши клубы. Это же реклама для вашего бренда.

Может это даже станет для вас возможностью, чтобы переосмыслить некоторые вещи в своей концепции и начать думать более современно.

Для наших игроков – это также большой вызов двигать бренд медиафутбола дальше и дальше! Всему футболу в стране я желаю процветания. У нас есть таланты, просто нужно жить в согласии и коммуникации внутри системы футбола.

Спасибо «Матч ТВ», что показывайте этот футбол. Он прекрасен и привлекает все больше и больше детей и юношей к этому прекрасному виду спорта! « » с победой», – написал президент медиафутбольного клуба FC Bus.