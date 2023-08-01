Тренер «Знамени» в перерыве матча с «Амкалом»: «1:1 – ###### результат! Пенальти – ###### результат! Нам это не надо!»

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Георгий Бычков настраивает «Знамя» в перерыве матча с «Амкалом» в Фонбет Кубке России .

«Пацаны, для нас 1:1 – это очень ###### результат! Пенальти – это ###### результат! Нам это не надо!

Нам нужны голы. Чтобы были голы, нужно бить по воротам!» – эмоционально прокричал главный тренер «Знамени».

«Амкал» вышел вперед в матче со «Знаменем» в Кубке России. Идет 2-й тайм – 2:1

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8 комментариев

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s_h_a_m_a_n
Очередные ребусы от спортс. Слабоваты на этот раз.
+12
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+12
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Amnesiac
перспективный тренер, сразу видна тактическая грамотность + высшее образование по психологии
+7
-1
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red hikkikomori
новости которые мы заслужили
+2
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Фут.Боль
Плохой результат! Это очень плохой результат.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
спортс, хоть дайте подсказку
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artpal
В итоге вообще проиграли)
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drow elf
Проникся духом медийного футбола.
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