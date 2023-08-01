Тренер «Знамени» в перерыве матча с «Амкалом»: «1:1 – ###### результат! Пенальти – ###### результат! Нам это не надо!»

Георгий Бычков настраивает «Знамя» в перерыве матча с «Амкалом» в Фонбет Кубке России .

«Пацаны, для нас 1:1 – это очень ###### результат! Пенальти – это ###### результат! Нам это не надо!

Нам нужны голы. Чтобы были голы, нужно бить по воротам!» – эмоционально прокричал главный тренер «Знамени».

« » вышел вперед в матче со «Знаменем» в Кубке России. Идет 2-й тайм – 2:1