Тренер «Знамени» в перерыве матча с «Амкалом»: «1:1 – ###### результат! Пенальти – ###### результат! Нам это не надо!»
Георгий Бычков настраивает «Знамя» в перерыве матча с «Амкалом» в Фонбет Кубке России .
«Пацаны, для нас 1:1 – это очень ###### результат! Пенальти – это ###### результат! Нам это не надо!
Нам нужны голы. Чтобы были голы, нужно бить по воротам!» – эмоционально прокричал главный тренер «Знамени».
«Амкал» вышел вперед в матче со «Знаменем» в Кубке России. Идет 2-й тайм – 2:1
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