Орлов не считает, что состав «Спартака» сильнее, чем у «Зенита»: «В атаке команда Абаскаля выглядит мощно. Но что делать с защитой?»

Теги Спартак Локомотив Зенит Рубин премьер-лига Россия Балтика Геннадий Орлов Краснодар Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов сравнил составы «Спартака» и «Зенита».

– Вы не считаете, что на сегодняшний день состав у «Спартака» сильнее, чем у «Зенита»?

– Я бы так не сказал. Да, в атаке команда Абаскаля выглядит мощно. Но что делать с защитой? Проблемы пока есть. Да и вратари остались те же. И Максименко, и Селихов ошибались в прошлом сезоне.

Мне очень любопытен «Краснодар». Команда неплохо укомплектована во всех линиях. У «Локомотива» на бумаге весьма сильный состав. Приятое впечатление произвел «Рубин».

Рахимов хорошо подготовил команду. Интересное начало сезона! Нет мальчиков для битья. Все пока бьются, цепляются за очки. Думаю, и «Балтика» еще преподнесет сюрпризы, – сказал комментатор.

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17 комментариев

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Доктор Броманталь
Орлов, а про Зенит есть что сказать ?

Один ключевой игрок ушел и игра команды развалилась.
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NOOhr
Стандартный комментарий для второго тура)
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Доктор Броманталь
Ответ Groznyi2024
Очевидно, что сейчас состав фермы сильнее. У нас в старте на игру с призером выходит Чистяков, Ерохин и Бакаев. Нет на поле Родригао, Малкома, Вендела, Кузяева, Ду Кейроса. Самое плохое, что со всеми мкадышами играть в ближайший месяц
Давайте включайте админресурс и покупайте игроков конкурентов.

Хотя стоп. Фернандеса уже увели.
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Дым под водой
Как что с защитой делать? Как Дима и Сережа, 6-7 защитников, вот тебе и защита)
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Юрий Интересный
прочитал заголовок голосом Орлова 😁
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Кирилл.С-Пб
Ничего, Геннадий Сергеевич, привезём топовую 10ку и опять по привычке надерём всем *адницы!)
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amadeus_amadeus
У Зенита три ключевых игроках ушли (с Венделом ясно все)
Ясное дело, что нужно время на перестройку
Плюс будут еще трансферы на вход
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Дядя ТУРА
Ответ pav11k
У Локомотива защита тоже не ахти, будем честны
+ пара цз очень слабая. если Фассон наберёт форму , то ещё более менее
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Матвей Суицидин
Ответ Доктор Броманталь
Давайте включайте админресурс и покупайте игроков конкурентов. Хотя стоп. Фернандеса уже увели.
вы еще спасибо скажите, что от этого пегехода вас избавили
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