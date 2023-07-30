Орлов не считает, что состав «Спартака» сильнее, чем у «Зенита»: «В атаке команда Абаскаля выглядит мощно. Но что делать с защитой?»

Геннадий Орлов сравнил составы «Спартака» и «Зенита».

– Вы не считаете, что на сегодняшний день состав у « » сильнее, чем у « »?

– Я бы так не сказал. Да, в атаке команда выглядит мощно. Но что делать с защитой? Проблемы пока есть. Да и вратари остались те же. И Максименко, и Селихов ошибались в прошлом сезоне.

Мне очень любопытен « ». Команда неплохо укомплектована во всех линиях. У « » на бумаге весьма сильный состав. Приятое впечатление произвел «Рубин».

Рахимов хорошо подготовил команду. Интересное начало сезона! Нет мальчиков для битья. Все пока бьются, цепляются за очки. Думаю, и «Балтика» еще преподнесет сюрпризы, – сказал комментатор.