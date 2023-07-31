Сослан Гатагов высказался о матче 2-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Балтика» (2:1).

«Включил второй тайм «Спартак» – «Балтика». До 74-й минуты очень и очень уныло.

Из увиденного: слабый темп, нет мыслей с двух сторон, одни лишь ауты Маляра (Кирилла Малярова, защитника «Балтики» – Sports.ru) и скучный тяжелый Соболев», – написал президент медиафутбольного клуба FC Bus.

Ранее Кирилл Маляров выступал за медийный клуб « » в .