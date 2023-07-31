Сослан Гатагов о матче «Спартак» – «Балтика»: «Слабый темп, нет мыслей с двух сторон и скучный Соболев»

Теги Спартак премьер-лига Россия Балтика Сослан Гатагов Кирилл Маляров Александр Соболев Winline Медиалига Матч ТВ FC Bus Медиафутбол

Сослан Гатагов высказался о матче 2-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Балтика» (2:1).

«Включил второй тайм «Спартак» – «Балтика». До 74-й минуты очень и очень уныло.

Из увиденного: слабый темп, нет мыслей с двух сторон, одни лишь ауты Маляра (Кирилла Малярова, защитника «Балтики» – Sports.ru) и скучный тяжелый Соболев», – написал президент медиафутбольного клуба FC Bus.

Ранее Кирилл Маляров выступал за медийный клуб «Матч ТВ» в Winline Медиалиге.

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15 комментариев

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Евгений Кошелек
Написал топовый игрок Гатагов :)
+21
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+21
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Кондитер
Ответ Евгений Кошелек
Написал топовый игрок Гатагов :)
щас модно только критиковать , это интересное инфополе , если ты хвалишь ты неинтересен
+11
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Valery McCane
Брат хотя бы финтом запомнился)
+4
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Ковид 07.10.52
И это только Спарта выиграл в двух турах. а сколько уже повсплывало экспертов....
+2
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adekvat11
чисто ржака) гатагов - 5 матчей в РПЛ, а по минутам и того меньше) соболев за Томь в РПЛ голов больше забил, чем у гатагова матчей в высшей Российской лиге)))
+2
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Кирилл Смирнов
Экспертиза на уровне.
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sanek_rabona
Держите в курсе.
+1
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AaA
Очередной Петержела появился. Может споете дуэтом?
+1
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Dmitry Nizovtsev
Куда-куда сОслан?
+1
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natetinain
Ответ Сергей Морозов
Он потому и скучный, что игра была в автобус
а кто автобус ставил во втором тайме?
+1
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Spaten
Медиамагнат какой-то походу))
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WelcomeBackPURE
Соболиха все )))
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Денис Фёдоров
А кто это Гатагов?
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Пикачу82
Ответ adekvat11
чисто ржака) гатагов - 5 матчей в РПЛ, а по минутам и того меньше) соболев за Томь в РПЛ голов больше забил, чем у гатагова матчей в высшей Российской лиге)))
А Соболев умеет также финтить как Гатагов?
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