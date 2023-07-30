Бала может не сыграть за 2Drots в Кубке России. Хавбек получил недопуск на УМО

Теги ФОНБЕТ Кубок России 2Drots Александр Балашов Медиафутбол

Александр Балашов может не сыграть за 2Drots в Фонбет Кубке России.

«Завтра утром по моему допуску будет ясность, верю. Для меня это очень важно, я никогда не играл профессионально, не имел профессионального контракта, поэтому поучаствовать в Кубке России для меня – большая возможность», – написал хавбек 2Drots.

Также в матче не примет участие защитник 2Drots Сэмио из-за травмы колена.

2 августа 2Drots стартуют в первом раунде Фонбет Кубка России в матче против «Сахалина», начало матча – в 19:30.

Игра пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

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