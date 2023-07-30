«Надежда сыграть во втором раунде во мне теплится и успокаивает». Сэмио о травме и Кубке России

Владислав Семенов рассказал о восстановлении от травмы и Фонбет Кубке России.

«Подойти полностью в форме к первому матчу было крайне трудно, но надеялся, что все-таки получится. Но я говорил, что природу не обманешь, нужно больше времени на восстановление.

Когда проходили УМО, у меня было всего 2 недели после операции. На такой стадии допуск, естественно, не дают.

Очень хотел сыграть и помочь команде, тем более в прошлом году у меня не получилось выступить в Кубке за 2D. Конечно, немного обидно, но я верю, что ребята пройдут первую стадию. В следующем раунде я, возможно, смогу принять участие. Эта надежда во мне теплится и немного успокаивает.

Восстановление проходит не так гладко, как хотелось бы, поэтому возвращение на поле затягивается. Надеюсь, что все наладится, и я продолжу феерить на поле», – рассказал защитник 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Напомним, весь сезон Winline Медиалиги Сэмио играл на уколах. По завершении турнира защитник перенес операцию на мениске.

2 августа 2Drots стартуют в первом раунде Фонбет Кубка России в матче против «Сахалина», начало матча – в 19:30. Игра пройдет в Москве на стадионе «Москвич».