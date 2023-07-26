Аршавин о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Выхватил пару слов мата из 1-го выпуска, на этом просмотры и закончил. Сам тоже ругаюсь, но для публичной программы концентрация чересчур велика»
Андрею Аршавину не нравится обилие мата в шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.
– Набирает силу трэш-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого. Пошли бы, если бы получили приглашение?
– Нет. Особо не смотрел, но выхватил пару слов мата из первого выпуска. На этом просмотры и закончил.
– Не зашло?
– Если бы целиком увидел, можно было судить, зашло или нет. А так просто не понравился мат. Слишком много его там. Сам тоже ругаюсь, но для публичной программы концентрация чересчур велика. По отзывам других людей ясно, что и многие того же мнения.
– Есть разрыв, на ваш взгляд, между тренерским статусом Слуцкого и форматом его шоу?
– Леонид Викторович волен сам выбирать, чем заниматься в жизни. Может, он больше не хочет тренировать, а собирается сделать карьеру на ниве подобного юмора и стендапа?
– Представляете аналогичное шоу в зенитовских медиа? Все-таки определенную часть аудитории этим можно привлечь.
– Сильно удивлюсь, если наше руководство разрешит что-то подобное, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».
«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?
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