Аршавин о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Выхватил пару слов мата из 1-го выпуска, на этом просмотры и закончил. Сам тоже ругаюсь, но для публичной программы концентрация чересчур велика»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Андрей Аршавин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Андрею Аршавину не нравится обилие мата в шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

– Набирает силу трэш-шоу Артема Дзюбы и Леонида Слуцкого. Пошли бы, если бы получили приглашение?

– Нет. Особо не смотрел, но выхватил пару слов мата из первого выпуска. На этом просмотры и закончил.

– Не зашло?

– Если бы целиком увидел, можно было судить, зашло или нет. А так просто не понравился мат. Слишком много его там. Сам тоже ругаюсь, но для публичной программы концентрация чересчур велика. По отзывам других людей ясно, что и многие того же мнения.

– Есть разрыв, на ваш взгляд, между тренерским статусом Слуцкого и форматом его шоу?

– Леонид Викторович волен сам выбирать, чем заниматься в жизни. Может, он больше не хочет тренировать, а собирается сделать карьеру на ниве подобного юмора и стендапа?

– Представляете аналогичное шоу в зенитовских медиа? Все-таки определенную часть аудитории этим можно привлечь.

– Сильно удивлюсь, если наше руководство разрешит что-то подобное, – сказал заместитель гендиректора «Зенита».

«Будто пришел к мужикам, раздавившим две бутылки». Что комики и рецензенты юмора думают о шоу Дзюбы и Слуцкого?

12 комментариев

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Born is the King
Слишком много этих мусорные шоу с откровенныс матом развелось. Незнаю какому поколению это интересно, но это культурная деградация
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Бенисио Дель Пьеро
Аршавин по уровню юмора на две головы выше этой передачи. Да и сомневаюсь, что его там ждут. Дзюба при Аршавине даже рот открыть не сможет, так как весь его юмор строится на подколах и оскорблениях гостя. Но одно дело травить Тарасова, а совсем другое, когда придет один из лучших, если не лучший российский футболист, который и сам за словом в карман не полезет. Мне даже хотелось бы посмотреть, как Андрей сам затравит Дзюбу.
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+16
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Никул
Ответ Ебздрогыч
То есть треш-шоу со Шнуром перед матчем Зенит - Спартак - это другое?
Про это не спрашивали. И передача закрылась после первого или второго выпуска. К чему это глупое вопрошание?
+15
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Petran_grek
есть красивый мат ,а это похабщина!
+9
-1
+8
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Andrew Chepaylo
Ответ Born is the King
Слишком много этих мусорные шоу с откровенныс матом развелось. Незнаю какому поколению это интересно, но это культурная деградация
Там просто мат ради мата.. думают что это круто, наверное.. как по малолетству у некоторых
+7
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Свободу Попугаям
Ответ Three Days Grace
не защищаю никого, но так буквально любая команда общается, причем на всех уровнях. Ты вообще в футбол-то играл когда-нибудь?
при чем тут общение внутри команды и это....шоу?
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Локоть Артеста
Леонид Викторович переквалифицировался в шоумена. Отличный комментатор в нем пропадает
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pav11k
«Выхватил» звучит так, как будто среди большого обилия чего-либо зацепит что-то редкое, мимолетное. В случае с матом в упомянутом шоу такого не скажешь
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Petran_grek
Ответ Sheel
Хотелось бы понять, что такое - красивый мат?! 🤔
это когда уху приятно!
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Three Days Grace
Ответ Born is the King
Слишком много этих мусорные шоу с откровенныс матом развелось. Незнаю какому поколению это интересно, но это культурная деградация
не защищаю никого, но так буквально любая команда общается, причем на всех уровнях. Ты вообще в футбол-то играл когда-нибудь?
+4
-4
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