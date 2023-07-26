Баринов о том, что Слуцкий назвал его «туповатым» на шоу с Дзюбой: «Ни капельки не задело. Не назвал бы их так, как они меня»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Дмитрий Баринов соцсети Коммент.Шоу Футбол

Дмитрия Баринова не задели высказывания в его адрес на шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

В шоу на ютуб-канале «Коммент.Шоу» Слуцкий сказал о Баринове следущее: «Бара туповат, Артем рассказывал. Сам я Бару не знаю».

– Вас задело это?

– Ни капельки.

– Восприняли спокойно?

– Конечно. Это шоу.

– Шоу?

– Конечно.

– Как бы вы назвали Слуцкого и Дзюбу?

– Так бы не назвал, как они меня назвали.

– Умные ребята, да?

– Им виднее. Я так скажу, – сказал капитан «Локомотива».

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25 комментариев

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Ебздрогыч
Баринов оказался умнее этой парочки юмористов
+115
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+106
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Superkenguroo
Бара конечно футболист, со всеми вытекающими, язык подвешен похуже этих клоунов, но его интервью слушать можно нормально, речь там человеческая.
+35
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+35
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Mark Safa
Ответ Ебздрогыч
Баринов оказался умнее этой парочки юмористов
Вот Ебзрогыч, бери пример с него 😹
+31
-2
+29
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Richman95
Леня Дзюба 🤡🤡🤡
+17
0
+17
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Макс Коновалов 1000
Просто уничтожил этих клоунов , красавчик 💪
+16
-1
+15
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feelthedroom@mail.ru
Вот это шоу мне иногда напоминает моего друга, трезвый - адекватнейший человек, как переберет с алкоголем - тушите свет, просто такую ересь может нести, в том числе обидную.
+7
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+6
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Super Bock
Бегемот превращается в бабку-сплетницу:" Я сам не знаю, мне Артем рассказывал " 🤡
+5
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ganso 10
Слуцкий гений конечно, так Дзюбу подставить надо умудриться
+5
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Polyak Kaktus
Мне вот интересно: Волгоградского сиониста хоть кто-то удосужится одернуть? Или это новый увровень культуры в стране? Или им просто всё можно?
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maks44
Я бы их ещё не так назвал.
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Великий Алонсо
Зря конечно Лёня так высказался публично, но а с другой стороны и в чём он не прав? Подавляющее большинство футболистов туповаты, не только Баринов.
+2
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Faust Doc
Ответ Ебздрогыч
Дружище, я бы с радостью, но во мне периодически просыпаются Дзюба-Слуцкий, и ничего не могу с собой поделать)
Ну это да, все мы переодически передёргиваем и пытаемся шутить!
гы гы гы
+2
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Ебздрогыч
Ответ Mark Safa
Вот Ебзрогыч, бери пример с него 😹
Дружище, я бы с радостью, но во мне периодически просыпаются Дзюба-Слуцкий, и ничего не могу с собой поделать)
+8
-6
+2
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Алексей Филиппов
Рб помойка пыталась высосать скандал, но не получилось
+1
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Mark Safa
Ответ Ебздрогыч
Дружище, я бы с радостью, но во мне периодически просыпаются Дзюба-Слуцкий, и ничего не могу с собой поделать)
Фига себе, ты мне ответил😂
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justbored
Реакция Баринова косвенно свидетельствует, что он несколько выше шутников.
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prus_3
Вспоминается, как в начале тренерской карьеры Лёни все цокали языком: "Какой интеллигентный молодой тренер!" Ан вот, раскрылся полностью наш бургер.
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Стахович
Слуцкий и Дзагоева называл туповатым
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Nick Crosier
Слуцкий окончательно стал шутом.
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Faust Doc
Баринов:
- если честно я ничего не понял!
гы гы гы
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Вертуальный Человек
Ответ Richman95
Леня Дзюба 🤡🤡🤡
И им это нравится)
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