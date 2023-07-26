Баринов о том, что Слуцкий назвал его «туповатым» на шоу с Дзюбой: «Ни капельки не задело. Не назвал бы их так, как они меня»
Дмитрия Баринова не задели высказывания в его адрес на шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.
В шоу на ютуб-канале «Коммент.Шоу» Слуцкий сказал о Баринове следущее: «Бара туповат, Артем рассказывал. Сам я Бару не знаю».
– Вас задело это?
– Ни капельки.
– Восприняли спокойно?
– Конечно. Это шоу.
– Шоу?
– Конечно.
– Как бы вы назвали Слуцкого и Дзюбу?
– Так бы не назвал, как они меня назвали.
– Умные ребята, да?
– Им виднее. Я так скажу, – сказал капитан «Локомотива».
гы гы гы
- если честно я ничего не понял!
гы гы гы