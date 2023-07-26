Дмитрия Баринова не задели высказывания в его адрес на шоу Леонида Слуцкого и Артема Дзюбы.

В шоу на ютуб-канале «Коммент.Шоу» сказал о Баринове следущее: «Бара туповат, рассказывал. Сам я Бару не знаю».

– Вас задело это?

– Ни капельки.

– Восприняли спокойно?

– Конечно. Это шоу.

– Шоу?

– Конечно.

– Как бы вы назвали Слуцкого и Дзюбу?

– Так бы не назвал, как они меня назвали.

– Умные ребята, да?

– Им виднее. Я так скажу, – сказал капитан « ».