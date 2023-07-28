Мухин о матче с «Амкалом» в Кубке: «Настраивался серьезно. Знал, что будет много людей на стадионе»

Теги ФОНБЕТ Кубок России Вторая лига Владимир Мухин Алексей Гасилин Звезда Санкт-Петербург Амкал Федор Маслов Winline Медиалига Прокоп Медиафутбол

Владимир Мухин вспомнил о матче с «Амкалом» в Фонбет Кубке России.

Недавно голкипер присоединился к медийной команде из питерской «Звезды».

«Как я относился тогда к медиафутболу? «Амкал» я знаю давно, Федос является моим старым товарищем. Я следил, был в предвкушении. Знал, что будет много людей на стадионе. Мне было интересно.

Не знаю, как настраивались остальные, но я точно был настроен на игру серьезно. Я знал, что в «Амкале» есть хорошие пацаны, которые где-то поиграли.

Тот же Мишка Прокоп, Леша Гасилин – они мастера», – сказал экс-голкипер «Звезды», ныне игрок «Амкала» в интервью корреспонденту Sports.ru Ивану Матвееву.

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка России в 1/64 финала в матче против «Амкала» Мухин отбил пенальти от Василия Левина и Виктора Блатова в серии 11-метровых ударов и вывел «Звезду» в следующий раунд.

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