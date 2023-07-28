«Амкал» провел тренировку и автограф-сессию в «Лужниках»

Теги Лужники ФОНБЕТ Кубок России Владимир Мухин Амкал Герман Эль Класико Прокоп Млечный Михаил Долгушин Медиафутбол

За 5 дней до старта Кубка России «Амкал» при поддержке БК PARI провел открытую тренировку.

Представители «Амкала» показали несколько упражнений с мячами, провели серию пенальти с болельщиками и автограф-сессию.

Герман, Прокоп, Млечный, новички Владимир Мухин и Михаил Долгушин устроили фотоссесию на фоне захватывающего вида с крыши «Лужников».

«Мы поставили себе определенные задачи на сезон. Мы проверили и обкатали в прошлом году нашу команду и поняли, что достаточно сильны в организации матчей.

Мы можем оказать достойное сопротивление любому сопернику, который встретится нам в Кубке России. Задача – как минимум повторить прошлогоднее достижение, сыграть три матча в Кубке.

Новички, которые усилили нашу команду – Михаил Долгушин и Владимир Мухин, – готовы дебютировать за команду в Кубке и всячески помогать нашему клубу расти и классно проявлять себя в турнире.

Спасибо «Лужникам» за возможность зарядиться энергией этого знакового футбольного места перед важным стартом в Кубке России», – сказал Герман.

В матче 1/256 финала Пути регионов «Амкал» сыграет со «Знаменем» 1 августа на 4-м поле стадиона Академии «Спартака», начало – в 19:30.

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1 комментарий

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Asl Ali
дизлайк
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