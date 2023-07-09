Станос: «Если бы у футболистов дисциплина и отношение к тренировкам было как у Дьяка или Маврина, это была бы идеальная команда»

Теги Арсений Логашов Виталий Дьяков Георгий Тигиев Московский Кубок Селебрити ФК Деньги Василий Маврин «STANOS» Стас Малиев трансферы «Акоп» Арсен Акопов FC Bus Медиафутбол

Станос высказался об арендованных футболистах ФК «Деньги» на BetBoom МКС-2023.

На период Московского Кубка Селебрити к команде присоединились Виталий Дьяков, Василий Маврин, Арсений Логашов, Георгий Тигиев и Арсен Акопов.

«Собираюсь ли я с кем то прощаться в команде? Определенно. Нас 52 человека в чате команды. При этом хромает ротация по позициям. Но это решаемо.

Касаемо арендованных. Многие в начале турнира мне говорили, что плохая идея брать Дьяка, Васю, Логоша и Тигу. Мол будут наводить суету. От себя хочу сказать одно.

Если бы у многих наших футболистов дисциплина и отношение к тренировкам была бы как у того же Дьяка или Васи, то это была бы идеальная команда.

Акопа не думаю, что отпустят, но остальных я точно буду пытаться удержать в скваде на новый сезон», – написал президент «Денег».

«Деньги» проиграли FC Bus Гатаговых (1:1, 4:5 в серии пенальти) в полуфинале нижней сетки BetBoom МКС-2023.

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