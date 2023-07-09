Станос: «Если бы у футболистов дисциплина и отношение к тренировкам было как у Дьяка или Маврина, это была бы идеальная команда»

Станос высказался об арендованных футболистах ФК «Деньги» на BetBoom МКС-2023.

На период Московского Кубка Селебрити к команде присоединились Виталий Дьяков, , Арсений Логашов, Георгий Тигиев и Арсен Акопов.

«Собираюсь ли я с кем то прощаться в команде? Определенно. Нас 52 человека в чате команды. При этом хромает ротация по позициям. Но это решаемо.

Касаемо арендованных. Многие в начале турнира мне говорили, что плохая идея брать Дьяка, Васю, Логоша и Тигу. Мол будут наводить суету. От себя хочу сказать одно.

Если бы у многих наших футболистов дисциплина и отношение к тренировкам была бы как у того же Дьяка или Васи, то это была бы идеальная команда.

Акопа не думаю, что отпустят, но остальных я точно буду пытаться удержать в скваде на новый сезон», – написал президент «Денег».

« » проиграли FC Bus Гатаговых (1:1, 4:5 в серии пенальти) в полуфинале нижней сетки BetBoom МКС-2023.