Станос покинул конференцию BetBoom МКС из-за отсутствия Алана Гатагова: «Вы задолбали, что не фильтруете вообще, что несете»

Стас Малиев обратился к Алану Гатагову за слова, сказанные в адрес игроков «Денег».

«После матча приезжаю домой, оказывается, что Алан Гатагов ######## всех осетин в моем составе. Я сюда сегодня приехал исключительно задать вопрос Алану, его тут нет. Мне сказали, что они не ходят.

Вот это мне ###### [очень] интересно. По возрасту, по-моему, только Камил Гаджиев старше меня, что в лиге, что на . Я каждый раз почему-то прихожу сюда. Проиграла моя команда, вылетели мы откуда-то или нет. Я никогда не скажу, что не хожу на конференции. Я вот этой ##### не понимаю. Вы че, все зажрались или что?

Алан, я очень жду. Сейчас аудио Сосу отправил, но мне не отвечают. По-братски ответь мне. Я сейчас еду по ###### [очень] важным делам, которых у меня нет. Но я сейчас еду. Набери мне. Я хочу у тебя спросить. Я подъеду сам. Можете заранее написать, что я как быдло выдвинулся в чью-то сторону.

Просто вы меня задолбали тем, что не фильтруете вообще, что несете. Я перед матчем попросил: «#####, хотя бы в адрес своих земляков, сука, не неси такую ##### [фигню]. Вы меня все ####### [надоели]». Извиняюсь, на конференции присутствовать не могу. Я на них не хожу», – сказал президент «Денег».

FC Bus Гатаговых победил « » по пенальти в 3-м раунде нижней сетки МКС и сыграет с «Броуками».