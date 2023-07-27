Гудай о сборной МФЛ: «Жека и Некит дали компенсацию в 175 тысяч, чтобы мы не ездили туда»

Денис Гудаев рассказал о том, почему игроки 2Drots не ездят в сборную Winline Медиалиги.

«Хотел ли я играть за сборную МФЛ? Во-первых, это лишний шанс заработать. Во-вторых, мы знаем, что это сто процентов игры с командами РПЛ.

На тот момент у нас не было информации, что мы будем играть с командами РПЛ, поэтому, конечно, хотелось в свои 32 года попробовать себя на этом уровне. Но Некит и Жека через недели 2 закинули, что можем сыграть с ЦСКА.

Женя и Никита предложили компенсацию за то, что бы мы не поехали в сборную. Сколько? 175.000 рублей. Получили сейчас 50.000 рублей, до конца года частями, я так понимаю, будет выплачено», – сказал защитник 2Drots.