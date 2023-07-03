Президент 2Drots Некит: «Переход Фартуны в «КАМАЗ» – это знак, что где-то система допустила ошибку»

2Drots не получат компенсацию за переход Бориса Фартуны в «КАМАЗ».

«Это забавно, что у всех этих профессиональных команд такие бюджеты, но они берут игрока у нас. Значит где-то система ########## [допустила ошибку], что Боря не дошел до этого уровня через академии и ему пришлось показывать свой талант в 2Drots, чтобы люди поняли, что он хороший футболист.

Хотелось бы большего уважения от профессиональных команд, чтобы они не просто получали хорошего и раскрученного игрока, а чтобы они сами могли сказать: «Ладно, парни, не расстраивайтесь, вот вам деньги», – сказал президент 2Drots.

22-летний хавбек 2Drots проходил просмотр в «КАМАЗе». В третьем сезоне Winline Медиалиги он провел восемь матчей, забил один гол и отдал один голевой пас.

2-го июля он подписал контракт с «КАМАЗом» по схеме «1+2».

«КАМАЗ» в прошедшем сезоне Мелбет Первой лиги занял 11-е место.