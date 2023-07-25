Егоров о футболе в Саудовской Аравии: «Интересно посмотреть, чмокнет ли Европа стопы новых повелителей капитала»

Дмитрий Егоров назвал ситуацию футбол Саудовской Аравии ярким примером капитализма.

«Министерство спорта Саудовской Аравии выделило 20 миллиардов евро своим клубам на трансферы. Это первое.

Второе. Идея перевозки своих лиг Суперзвезд в Саудовскую Аравию должна была созреть – это было понятно. И созрела.

Третье. Ждем жен футболистов в парандже. И продажи бульдогов некоторых товарищей, потому что с этими псами в Аравию не пускают.

Что ж, яркий пример капитализма. И он мне нравится. Интересно посмотреть, чмокнет ли Европа стопы новых повелителей капитала.

А о переходе в Азию нам вполне стоит задуматься», – написал президент медиафутбольного клуба « ».