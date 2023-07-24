Дмитрий Егоров: «Продав Захаряна в «Лацио», «Динамо» получит статус трамплина»

Теги Лацио Динамо Москва Арсен Захарян Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался о потенциальном переходе Захаряна в «Лацио».

«Если уедет – будет нелегко. Придется вкалывать, учить языки, скучать, стесняться, ограничивать себя, добиваться авторитета и уважения. В общем, надо будет жить заново.

Если не уедет – станет самым талантливым парнем из вашего двора. Хоть уважаемым, вальяжным и в общем-то успешным, но навсегда лишь автором хет-трика в финале кожаного мяча.

«Динамо» тоже лучше отпустить. Очевидно, за золото команда в этом сезоне бороться не будет. И, продав Захаряна в «Лацио», они хотя бы получат статус трамплина – мол, сюда можно идти, расти и рассчитывать на повышение.

На месте «Спартака», кстати, не продавал бы. Там совсем другие эмоции и цели в этом году. Там Джикия на столе после голов прыгает в ложе прессы. У звезд «Динамо» какого настроя не заметил», – сказал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

17 комментариев

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Джиза
Игроки клубов РПЛ регулярно переходят в нормальные команды. И никто трамплином не становится. Егорова очень попросили это написать, похоже.
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Федя Артёмов
Надо ехать Захаряну, пускай стрельнет , как Хвича, и тоже будет разрывать Серии А 💪🏻
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red hikkikomori
Прыгать на столе от забитого гола середняку - чемпионский настрой, ясно-понятно
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eugens
..а не продав сохранит за собой статус днища)
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Roman
Ответ red hikkikomori
Прыгать на столе от забитого гола середняку - чемпионский настрой, ясно-понятно
Будто бы Спартак не середняк)
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Aleksey Novikov
Правда что Джикия после матча ещё прыгать может? Думал он еле до раздевалки доползает. Очень выкладывается на поле. Особенно когда команда его выигрывает.
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deadjoker
Сколько метров трамплин?
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Dinamus
многогранная личность ) знает как кому лучше,
знает как надо поступить захе, динамо, лацио, спартаку
предсказывает будущее, понимает в этике и психолигии, целях и эмоциях...)
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Bdv68
Мостовой, вернись в футбольную ветку 😭☝️
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Сергей Молодых
Ха _ ха-ха! Может лучше вам получить статус журналиста?
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napoli_14
Эта затычка теперь в каждой бочке будет?
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Удар Кержакова
Статус команды, где можно оттолкнуться от дна)
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Артём Никулин
Ответ red hikkikomori
Прыгать на столе от забитого гола середняку - чемпионский настрой, ясно-понятно
А надо было заплакать после победного гола на 90-й минуте?
+3
-3
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