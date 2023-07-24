Дмитрий Егоров: «Продав Захаряна в «Лацио», «Динамо» получит статус трамплина»

Дмитрий Егоров высказался о потенциальном переходе Захаряна в «Лацио».

«Если уедет – будет нелегко. Придется вкалывать, учить языки, скучать, стесняться, ограничивать себя, добиваться авторитета и уважения. В общем, надо будет жить заново.

Если не уедет – станет самым талантливым парнем из вашего двора. Хоть уважаемым, вальяжным и в общем-то успешным, но навсегда лишь автором хет-трика в финале кожаного мяча.

«Динамо» тоже лучше отпустить. Очевидно, за золото команда в этом сезоне бороться не будет. И, продав Захаряна в «Лацио», они хотя бы получат статус трамплина – мол, сюда можно идти, расти и рассчитывать на повышение.

На месте «Спартака», кстати, не продавал бы. Там совсем другие эмоции и цели в этом году. Там Джикия на столе после голов прыгает в ложе прессы. У звезд «Динамо» какого настроя не заметил», – сказал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».