Дмитрий Егоров: «Каждый из пришедших за стол, кроме, наверное, Азамата, плевать хотел на развитие всего сообщества»

Дмитрий Егоров высказался об концепции отмены статусов в Winline Медиалиге.

«Ты можешь инвестировать в «медийных», как Фил из Reality, который, верится, все же выйдет на связь и исполнит обещание годовой давности, а завтра они оставят тебя ни с чем, добавив лимитное преимущество «Амкалу» и 2Drots, куда пацанов возьмут 49-м и 50-м, как Комиса, Васиченко и Бирюкова.

Основная проблема в том, что команды не защищены. Одно дело, когда ты подписываешь контракт с человеком на 3 года, вкладываешься в него, развиваешь, будучи уверенным, что он либо все время будет с тобой, либо уйдет за отступные, которые окупят финансово-эмоциональные затраты.

И совсем другое, когда все твои труды просто присвоят и оставят с нулем этих самых статусов, сказав вдогонку: «Молчать! Это мы все создали!» И крысиное комьюнити малолетних инфантилов это лишь поддержит.

Впрочем, под любой регламент можно подстроиться, но пугает другое: безынициативность. Каждый из пришедших за стол, кроме, наверное, Азамата, плевать хотел на развитие всего сообщества. Всех волнуют сиюминутные интересы. Все стало ясно уже в начале, где вместо предложений от влиятельных людей медиафутбола мы услышали пятиминутный срач не по теме», – написал президент «БроукБойз».

«Медийный статус надо давать не футболистам, а командам». Мусагалиев предложил убрать статусы в Медиалиге