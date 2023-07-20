Тренер «Акрона» Калешин о медиафутболе: «Те, кто плюется, либо в футболе не понимают, либо ангажированы»

Евгений Калешин высказался о медиафутболе и Winline Медиалиге.

– Я слежу за медиафутболом. Я был в Краснодаре на чемпионстве 2Drots (во втором сезоне Медиалиги – Sports.ru).

У меня сын увлекается, а тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов – мой товарищ. Мы вместе учились. Я попросил у него билеты, а там полный стадион!

– Не плевались ли вы от медиафутбола?

– Нет-нет-нет. Очень качественная команда. Те, кто плюется, либо в футболе не понимают, либо ангажированы. Полуфиналы были так себе по качеству, но вот я смотрел финал, и он был нормальный.

2Drots играют хорошо, у них качественная команда, там футболисты хорошие. Они играют в хороший футбол, – рассказал главный тренер «Акрона».

21 643 зрителя на финале в «Лужниках», рекордные 232 тысячи в онлайне. Важные цифры Медиалиги