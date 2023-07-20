Тренер «Акрона» Калешин о медиафутболе: «Те, кто плюется, либо в футболе не понимают, либо ангажированы»
Евгений Калешин высказался о медиафутболе и Winline Медиалиге.
– Я слежу за медиафутболом. Я был в Краснодаре на чемпионстве 2Drots (во втором сезоне Медиалиги – Sports.ru).
У меня сын увлекается, а тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов – мой товарищ. Мы вместе учились. Я попросил у него билеты, а там полный стадион!
– Не плевались ли вы от медиафутбола?
– Нет-нет-нет. Очень качественная команда. Те, кто плюется, либо в футболе не понимают, либо ангажированы. Полуфиналы были так себе по качеству, но вот я смотрел финал, и он был нормальный.
2Drots играют хорошо, у них качественная команда, там футболисты хорошие. Они играют в хороший футбол, – рассказал главный тренер «Акрона».
21 643 зрителя на финале в «Лужниках», рекордные 232 тысячи в онлайне. Важные цифры Медиалиги
И даже если это действительно так, то называть всех тех, кому медиафутбол не нравится ангажироваными - это просто глупость.
– Нет-нет-нет. Очень качественная команда.
Как вообще можно смотреть ЭТО?
Задам казалось бы простой вопрос: почему на Матч ТВ раскручивают неудачников уровня любителей, но практически игнорируют нашу Вторую Лигу в лице ФНЛ?
Хочешь смотреть на подобный уровень, так лучше ходи на молодёжку своей команды, там хоть молодые и перспективные!