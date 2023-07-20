Тренер «Акрона» Калешин о медиафутболе: «Те, кто плюется, либо в футболе не понимают, либо ангажированы»

Теги Евгений Калешин Первая лига Дмитрий Кузнецов Акрон 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Евгений Калешин высказался о медиафутболе и Winline Медиалиге.

– Я слежу за медиафутболом. Я был в Краснодаре на чемпионстве 2Drots (во втором сезоне Медиалиги – Sports.ru).

У меня сын увлекается, а тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов – мой товарищ. Мы вместе учились. Я попросил у него билеты, а там полный стадион!

– Не плевались ли вы от медиафутбола?

– Нет-нет-нет. Очень качественная команда. Те, кто плюется, либо в футболе не понимают, либо ангажированы. Полуфиналы были так себе по качеству, но вот я смотрел финал, и он был нормальный. 

2Drots играют хорошо, у них качественная команда, там футболисты хорошие. Они играют в хороший футбол, – рассказал главный тренер «Акрона».

21 643 зрителя на финале в «Лужниках», рекордные 232 тысячи в онлайне. Важные цифры Медиалиги

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9 комментариев

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SkSK
"Тренер команды мой друг" - ну да, ну да. Друг твой, а ангажированы те, кто плюется))))
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sebastian1410
Ответ Roman Araslanov
А теперь прочитай ещё раз. У Калёшина сын увлекается медиафутболом, а он сам туда пошёл, потому что ему самому стало интересно, Кузнецов здесь вообще не причём, Калёшин просто подметил, что вот, мы с ним друзья.
И хвалит команду своего друга.
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SkSK
Ответ Roman Araslanov
А теперь прочитай ещё раз. У Калёшина сын увлекается медиафутболом, а он сам туда пошёл, потому что ему самому стало интересно, Кузнецов здесь вообще не причём, Калёшин просто подметил, что вот, мы с ним друзья.
Т.е. тот факт, что в медиафутболе его сын и друг работают никак не влияют на его отношение к медиафутболу? Ему это просто стало интересно.
И даже если это действительно так, то называть всех тех, кому медиафутбол не нравится ангажироваными - это просто глупость.
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Ashot Kafka
Ответ Roman Araslanov
Большинство критиков медиафутбола со Sports.ru мало того что ангажированы, они не одного матча не видели даже
Пытался смотреть, потому что думал, что там реально всякие обычные блогеры играют без бэкграунда в проф. футболе, но оказалось, что там или сбитые летчики вроде всяких гатаговых или просто люди, которые не смогли после академий попасть в проф. футбол. Зачем это смотреть, если слово МЕДИА в названии чисто номинальное и там просто играют люди, не пробившиеся в проф. футбол я особо не понимаю.
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Agent Smith
Либо верблюды⚽️
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Александр Васильев
– Не плевались ли вы от медиафутбола?

– Нет-нет-нет. Очень качественная команда.
Как вообще можно смотреть ЭТО?
Задам казалось бы простой вопрос: почему на Матч ТВ раскручивают неудачников уровня любителей, но практически игнорируют нашу Вторую Лигу в лице ФНЛ?
Хочешь смотреть на подобный уровень, так лучше ходи на молодёжку своей команды, там хоть молодые и перспективные!
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Roman Araslanov
Ответ SkSK
"Тренер команды мой друг" - ну да, ну да. Друг твой, а ангажированы те, кто плюется))))
А теперь прочитай ещё раз. У Калёшина сын увлекается медиафутболом, а он сам туда пошёл, потому что ему самому стало интересно, Кузнецов здесь вообще не причём, Калёшин просто подметил, что вот, мы с ним друзья.
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