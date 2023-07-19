«Чисто Питер» и «Минск» сыграют в следующем сезоне Медиалиги. В составе белорусов будет экс-игрок «Барсы» Глеб

Теги Александр Глеб Winline Медиалига Николай Осипов Чисто Питер Медиафутбол

Николай Осипов подтвердил участие «Чисто Питера» и «Минска» в четвертом сезоне Winline МФЛ.

– Чисто Питер кого-то [из участников прошлого сезона] должен заменить. Они же будут в лиге?

– В любом проявлении? Ну да. Также как и «Минск»

– Это получается уже 18 участников. Значит минус две команды должно быть?

– Ну я же говорю, если мы поймем, что кто-то не в состоянии из 16 команд... Больше 16 я не хочу в любом случае.

– А если все команды будут в порядке?

– Тогда придется делать какую-то отборочную штуку

– Что за «Минск» вообще?

– Наверное, неправильно рассказывать все, потому что эта команда как «Питер» должна о себе заявить и разогнать внимание, привлечь подписчиков, познакомить с собой комьюнити.

Это большая команда, где есть Александр Глеб, обещанный в «Козлах». И большие интересные яркие и творческие личности из Беларуси, – рассказал президент Медиалиги.

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3 комментария

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Очки Дани Алвеса
Новость то какая, Глеб и так уже участвовал к медийке, при этом вроде как оба брата
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Ну да, Глеб же известен именно выступлениями за Барсу
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