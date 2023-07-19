Николай Осипов: «Я бы вратарям тоже статус присваивал»

Теги Амкал Федор Маслов Winline Медиалига Николай Осипов «Джуси» Егор Гусев МФК Сахалинец Медиафутбол

Николай Осипов хочет, чтобы у вратарей Winline Медиалиги появились статусы.

– Вратари получат статусы?

– Я бы вратарям тоже статус присваивал бы. Меня тригернуло две истории – Джуси в «Сахалинце» и Федос в воротах «Амкала». Положа руку на сердце, какой бы сезон Федя не провел, все равно критическими ошибками были голы, пропущенные в матчах, где это было не исправить.

Когда ты выигрываешь 4:1 и твой гол привозной – #####. Но гол Слона – 50/50, «Амкал» вылетает.

– «Дружина»?

– «Дружина» – там хоть поправили и прошли дальше. Но гол на МКС – это же тоже фэйл.

И если «Амкал» идет сознательно на то, чтобы Федос защищал ворота, то имеет право компенсировать его полевым, – рассказал президент Медиалиги.

Напомним, что у всех вратарей в первых трех сезонах Медиалиги были нейтральные статусы.

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