«Если будет формат сезона, будет нужен отборочный круг». Президент Медиалиги Осипов об участниках четвертого сезона

Теги Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов назвал условия, при которых все участники 3-го сезона сыграют в следующем.

– Мы можем сказать, что все 16 команд прошлого сезона остаются?

– Если сами не откажутся, то да. Но если это будет формат сезона, нам нужно будет делать отборочный круг. Потому что ты не можешь сказать «Кто занял последнее место? На выход!». Это неправильно.

– Если это кубок – они остаются, если будет формат сезона, будет отборочный турнир?

– Да, да, – рассказал президент Winline Медиалиги.

На данный момент Медиалига рассматривает проведение четвертого сезона в одном из двух форматов: кубок или сезон.

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