Вагабонд: «У меня есть все медийные турниры и брат, который тоже заберет все трофеи, только в РПЛ»

Вагабонд высказался после победы на BetBoom МКС-2023.

«Нам этот турнир 3 года не поддавался. Это как неприрученный зверь. Наконец-то, приручили.

Я начинал еще с братом. Я хотел, чтобы он сюда приехал, его где-то на трибунах закрыли. Он также заслужил, потому что он в команде с самого первого турнира. Он тоже к этому огромному пути приложил руку.

Менее ценная победа, потому что был запасной? Возможно, внутри по началу, да. Но потом, когда ты все осознаешь: ты три года потел, тренил, убивался и ты, наконец, можешь пощупать эту медаль за 1-е место.

У меня есть все медиафутбольные турниры и отличный брат, который, надеюсь, тоже заберет все трофеи, только в РПЛ. Будет такая отличная футбольная семья», – сказал защитник 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Ильей Ковалевым.

Его родной брат Андрей Бондарь подписал контракт на 4 года с основной командой «Торпедо».

2Drots выиграли МКС на «ВТБ Арене», дважды забив «БроукБойз» вдесятером. Команда Кузнецова сыграет с «Динамо» осенью